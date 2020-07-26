新北社會局鼓勵當兵脫貧 高中職生34K勝過大學平均起薪

新北市政府社會局協助弱勢家戶自立，連續7年和空軍作戰指揮部自強專案合作，鼓勵高中職畢業的同學報考士官兵，受訓後下部隊二等兵起薪就有3萬4340元，比大學生平均起薪28K還具優勢，是弱勢子弟脫貧的方案之一。副局長許秀能說，自強專案收入僅依最低基本工資計算，對原本福利戶的影響較小。

社會局副局長許秀能帶領64名家長、學生到台北市松山空軍松南營區，參加空軍士官兵人才招募說明會，鼓勵弱勢家庭子弟從軍，改善家庭經濟。在參訪活動中，住在三重的張先生表示兒子目前要升大四，決定畢業後也入伍。

許秀能表示，主計總處的統計今年4月15到24歲的青年失業率為11.15％，比全國4.03％的失業率將近高出3倍，上半年受疫情影響，青年求職更困難，市府鼓勵弱勢家庭從軍，參加自強專案而增加的工作收入，社會局會僅依基本工資2萬3800元計算，不太會影響原來的福利戶身分。

空軍作戰指揮部上校副參謀長劉兆瑞表示，空軍經過體檢、智力測驗、體力測驗和口試等過程，平均錄取率約2成。如今士兵的薪水比他當年當中尉時還高，而且有許多的福利和進修、升遷管道及退場機制，當然權利和義務是相對的。

空指部氣象聯隊中士謝佳璇表示，她從新北市樹人家商畢業，父親開貨車養育4名子女，非常辛苦，2014年她入伍減輕家庭負擔，1年後升任士官，目前薪水44K，姐姐及弟弟看她發展不錯，也陸續從軍。她很慶幸以高職學歷可以拿到比部分大學畢業生還高的薪資。