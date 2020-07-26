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碧潭浮筒牽引道恐毀損古蹟？ 新北：已考量環境

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
串連碧潭及青潭人行、自行車動線的浮筒自行車牽引道，成為遊客及當地民眾通行重要車道。圖／新北市水利局提供
串連碧潭及青潭人行、自行車動線的浮筒自行車牽引道，成為遊客及當地民眾通行重要車道。圖／新北市水利局提供

串連碧潭及青潭人行、自行車動線的浮筒自行車牽引道，有民眾質疑恐毀損護岸及市定古蹟，甚至會影響全台唯一的人力擺渡「新店渡」的擺渡文化，對此，新北市水利局指出，當初設計已考量現地限制及文化景觀才採取浮筒牽引道的設計，汛期來臨時也可移除，不會影響渡船頭及古蹟。

有民眾質疑，過去碧潭曾為台灣八大景之一，左岸的小赤壁、和美山、和美煤礦、新店渡渡船頭、碧潭吊橋、瑠公圳引水石硿、及石硿皆為碧潭景觀，應保護並發揚光大，但卻設置浮筒棧橋影響碧潭景觀，甚至影響擺渡行為。

瑠公圳引水石硿為市定古蹟，早期由人力開鑿而成的石硿，具有從新店溪引水灌溉大文山區農田的效益，但時日已久，取水口已高於新店溪的水位，石硿已無引水功能。

新店區公所區長林煌源表示，原定施工的自行車路線擬影響到新店渡及碧潭旁的市定古蹟「瑠公圳引水石」，評估1年後採浮筒牽引道的設計。

水利局也解釋，興建碧潭到青潭路段的水岸自行車道時，已考量對環境及文化景觀的影響，因此採浮筒牽引道的方式，以水泥塊負重相當穩定，如遇颱風或是汛期，整段浮筒棧道均可移除，並不會影響新店渡的渡船頭和引水石硿。

碧潭 自行車 古蹟

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