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沒公德心！合歡山3車違停 被擋車主無奈丟車下山

碧潭自行車被控「鑲金蚊子鐵馬道」 新北澄清里民捍衛

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新店區首創可移動式的浮筒自行車牽引道被質疑使用人次不多，浪費公帑。圖／新北市水利局提供
新店區首創可移動式的浮筒自行車牽引道被質疑使用人次不多，浪費公帑。圖／新北市水利局提供

新店市新店區首創可移動式的浮筒自行車牽引道，延伸碧潭觀光結合青潭地區的人行、自行車動線，卻被民眾批評是條鍍金的「蚊子鐵馬道」，平時騎車人次極少，造價高達1.1億餘元。新北市水利局澄清，依監視畫面及巡查統計數字，騎車人數並非小貓兩三隻，而工程造價也都合乎市場行情。

水利局河川工程科長黃茂松指出，因都市休憩環境意識的需求提高，民眾希望增加新店溪右岸渡口至青潭溪口的自行車路徑，因此考量古蹟及當地地形後才興建碧潭浮筒自行車牽引道。

根據當地管理單位的監視畫面及現場保全定期巡查統計數字顯示，騎士或行人使用浮筒牽引道人次，平日每月約有逾1000人、假日超過1500人，並無「蚊子鐵馬道」及小貓兩三隻的情況。

黃茂松表示，此車道是當地民眾提出需求所建設，去年9月13日開放通行後，除了遊客及自行車車友使用外，也成為當地民眾往來碧潭及青潭的重要人行聯絡通道。

青潭里長林岑郁表示，過去青潭里民要前往碧潭辦事、購物、市場採買等都要從北宜公路通行，除需繞一大圈花費大量時間外，北宜公路大量車潮對行人安全也是潛在危機。

多了這段浮筒牽引道後，除了完整新店溪自行車外，里民來往青潭及碧潭也更加快速及安全；青潭徐姓里民也說，每日早晚都可見到許多騎單車或是行人使用自行車道，不懂「蚊子鐵馬道」謠言怎麼來的。

造價部分，水利局解釋，碧潭自行車道總經費約新台幣1.14億元，堤坡自行車道佔1572萬元，平均每公尺單價約1.6萬元、鋼構自行車道2490萬元，每公尺單價約9.8萬元、既有護岸加固1353萬元，每公尺單價約1.7萬元、河川環境營造4448萬元、間接工程1582萬元。

水利局表示，所有預算、施工均經會計、審計與政風單位審核後才執行，路徑也都配合現地條件選擇適當工法，工程造價合乎市場行情，並非外界所稱每100公尺造價610萬的「鍍金鐡馬道」。

此外，碧潭自行車道施作及設計過程中，召開7次會勘訪談、經過12次文資審議程序，與地方及NGO團體等充分溝通，是一條為民眾提供具親水、景觀、安全的自行車道。

自行車 碧潭 車道

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