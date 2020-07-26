高市4千億建設獲准 侯友宜：蘇揆會公平對待六都

新北市長侯友宜今天視察板橋湳仔溝整治工程時，對於行政院長蘇貞昌昨天在高雄輔選時指出已核定高市4千億元建設及投資案表示，蠻羨慕高雄，「院長一定會公平地對待六都。」

侯友宜今天接受媒體聯訪時，媒體詢問，對於蘇貞昌昨天到高雄市為民主進步黨高雄市長補選參選人陳其邁站台時宣布已核定與高雄市有關的新台幣4000億元建設及投資案的看法。

對此，侯友宜笑說，「蠻羨慕高雄」。

侯友宜指出，相信院長會考慮到其他五都，尤其中央的統籌分配稅款預算，新北市最低，是否能考量新北市幅員遼闊，人口最多、預算最少，給新北市更多的資源預算，讓新北市好好做事，藉這個機會希望院長能聽到，院長一定會公平地對待六都。

對於中國國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁身陷論文風波，他表示，每一件事情面對別人沒有辦法接受的事實，一定要一而再、再而三詳細地說明，更虛心地道歉，接受選民的檢驗。

媒體詢問，8月初是否會去南下高雄輔選。侯友宜回答，在整個市政工作有空，「我一定會全力地去協助李眉蓁，希望在她最困難、面對最大挑戰的時候，她願意知錯虛心接受選民的批判，勇於再往前走，我們會給她加油打氣」。