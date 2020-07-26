柯文哲小內閣再異動 陳智菡任發言人周台竹掌涉外事務

台北上海雙城論壇上周落幕，台北市長柯文哲的小內閣人事再傳異動。北市府媒體事務組主任研究員、自媒體小組總監陳智菡將接任北市府發言人，現任發言人周台竹轉任市長室涉外事務總監，負責北市府的兩岸及國際外交等業務，人事案預計周一對外發布。

周台竹今天受訪證實這項人事案，周表示，雙城論壇順利結束，由於他的專長在於國際事務及外交，接下來將專職於北市府的涉外事務。周台竹說，台北市的城市外交將可彌補正統外交的不足，尤其現階段台灣外交處境艱困，與其他國家交往，基於國際現實尋求突破不容易。不過城市之間的交往不會有這種限制，城市交往不涉及政治、主權爭議，著重經貿等面向。

至於陳智菡原擔任電視台新聞記者、主播，透過民眾黨海選加入柯團隊，進入北市府後，陳擔任自媒體小組總監，負責自媒體經營及輿情分析，強化柯文哲在社群媒體的政績宣傳，並經營「台北大聲公」臉書粉絲專頁。據了解，柯文哲非常賞識陳智菡，這次出任發言人，盼借重陳過去在媒體的經驗，讓發言體系更堅強。

周台竹說，這次的新冠疫情為例，市長柯文哲就指示將台北市所有防疫SOP翻譯成英文，並與台北市的國際姐妹城市分享，已經有14個國家、30多個城市回應，總人口數約5千萬人，包括與亞特蘭大、市長柯文哲與斯洛伐克等城市視訊，透過經驗分享，與其他城市拉近距離。