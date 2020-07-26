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山佳四號道路貫通館前路 銜接南北幹道、堤外免鑽小路
新北市工務局5月起施作「山佳四號道路」，銜接八德街、中山路兩條東西向主要幹道，但民眾抱怨，四號道路完工後卻無法銜接河堤外的館前路，需再向前繞行，恐造成交通打結，立委蘇巧慧、市議員廖宜琨召集相關單位會勘後，決議更改館前路開口，貫通中山路、八德街至堤外，增加便利性。
八德街、中山路為山佳地區東西向主要幹道，過去民眾要從八德街轉往中山路前往市區，只能繞行4到6公尺寬的育德街，為此工務局5月起施作「山佳四號道路」，延伸八德街1022號旁道路，銜接中山路三段，預計明年初完工。
但，中山里長簡炎輝指出，山佳四號道路未設計與館前路銜接，民眾若要從中山路通往堤外，路口線型不連續，須再繞行一個直角，行走不便也容易塞車。
蘇巧慧及廖宜琨接獲陳情後召開會勘，確認將調整館前路開口，讓「山佳四號道路」能一路從中山路貫通至堤外，並預期在明年初四號道路完工前，能夠同步完成。
蘇巧慧表示，路口調整工程經費約900萬元，將由經濟部水利署全數負擔，由水利局先行墊付、施作，一定要配合新闢道路工期，一次解決，絕不能等到開通後衍生新的塞車問題；廖宜琨則說，感謝蘇巧慧委員促成中央地方合作，讓附近居民不用再繞狹窄道路進出，也能讓行經堤外便道的人更安全。
水利局表示，館前路路口調整工程將納入新鶯堤外便道工程，預計今年底動工；新工處表示，山佳四號道路南起八德街，北接中山路三段，全長290公尺、寬15公尺，預計明年2月完工。
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