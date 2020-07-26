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整治湳仔溝 新北市府2024引進柑林埤水源
新北市板橋區湳仔溝過去長期散發惡臭，市府先後投入十多億元經費改善，市長侯友宜今天前往了解整治成果，認為土城到板橋的汙水接管率進度將攸關湳仔溝整治成敗，要求確保施工進度。水利局長宋德仁則預告整治完成後，2024年將從土城柑林埤引山水進湳仔溝，讓它重現生機。
湳仔溝原本是湳仔溪，早年是板橋的命脈之一，但在興建65快速道路後，部分河道遭截斷，成為防洪排水溝渠，水利局全力整治，把汙水濾過重新注入湳仔溝，但水量不足無法流進大漢溪，被部分人批評「都是死水」、「還是很臭」，還被消遣「野草長的比植栽還好」。
侯友宜、市議員何博文、劉美芳和多名里長今天前往了解整治情況。發現裡面出現大批魚，但可能因水量不足或天氣太熱，集中在上游到最近的亞東橋間，過亞東橋後雖然有水卻沒有魚蹤；且疑似天氣太熱有優氧化情況，有的魚不時翻白肚。
何博文請水利局要繼續解決左岸家庭汙水排放問題，也要提出整治的具體期程；劉美芳則希望能夠整治到像中港大排的水準。侯友宜說，湳仔溝是板橋舊命脈，整治的目標是要擁有清澈的親水環境，讓它恢復早年舊觀，目前問題在於坡度和水流量不夠，導致淤積，水利局都會設法改善。
宋德仁表示，湳仔溝截流後，目前有20個點需要改善，多數都已經解決。目前右岸住宅汙水已經接管，左岸還有2個點正在施工，預定今年9月底 可完工；下游聖若望教堂一帶汙水量每日多達4萬噸，也施工設置專管抽水，10月也能完工。浮洲合宜住宅汙水每天有4300噸汙水，已經接管。
「目前湳仔溝已經不太臭了」宋德仁說，依照期程。2024年汙水接管率可達95%，工廠和家庭汙水不會再流進湳仔溝，屆時可從柑林埤引山水注入湳仔溝，加大水量，讓它重新煥發生機，不再是死水。
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