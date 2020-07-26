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整治湳仔溝 新北市府2024引進柑林埤水源

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市板橋湳仔溝整治後，惡臭情況已經大幅改善，出口水附近出現大批的魚。記者施鴻基／攝影
新北市板橋湳仔溝整治後，惡臭情況已經大幅改善，出口水附近出現大批的魚。記者施鴻基／攝影

新北市板橋區湳仔溝過去長期散發惡臭，市府先後投入十多億元經費改善，市長侯友宜今天前往了解整治成果，認為土城到板橋的汙水接管率進度將攸關湳仔溝整治成敗，要求確保施工進度。水利局長宋德仁則預告整治完成後，2024年將從土城柑林埤引山水進湳仔溝，讓它重現生機。

湳仔溝原本是湳仔溪，早年是板橋的命脈之一，但在興建65快速道路後，部分河道遭截斷，成為防洪排水溝渠，水利局全力整治，把汙水濾過重新注入湳仔溝，但水量不足無法流進大漢溪，被部分人批評「都是死水」、「還是很臭」，還被消遣「野草長的比植栽還好」。

侯友宜、市議員何博文、劉美芳和多名里長今天前往了解整治情況。發現裡面出現大批魚，但可能因水量不足或天氣太熱，集中在上游到最近的亞東橋間，過亞東橋後雖然有水卻沒有魚蹤；且疑似天氣太熱有優氧化情況，有的魚不時翻白肚。

何博文請水利局要繼續解決左岸家庭汙水排放問題，也要提出整治的具體期程；劉美芳則希望能夠整治到像中港大排的水準。侯友宜說，湳仔溝是板橋舊命脈，整治的目標是要擁有清澈的親水環境，讓它恢復早年舊觀，目前問題在於坡度和水流量不夠，導致淤積，水利局都會設法改善。

宋德仁表示，湳仔溝截流後，目前有20個點需要改善，多數都已經解決。目前右岸住宅汙水已經接管，左岸還有2個點正在施工，預定今年9月底 可完工；下游聖若望教堂一帶汙水量每日多達4萬噸，也施工設置專管抽水，10月也能完工。浮洲合宜住宅汙水每天有4300噸汙水，已經接管。

「目前湳仔溝已經不太臭了」宋德仁說，依照期程。2024年汙水接管率可達95%，工廠和家庭汙水不會再流進湳仔溝，屆時可從柑林埤引山水注入湳仔溝，加大水量，讓它重新煥發生機，不再是死水。

新北市板橋湳仔溝整治後，以濾過的汙水注入充當水源。記者施鴻基／攝影
新北市板橋湳仔溝整治後，以濾過的汙水注入充當水源。記者施鴻基／攝影
新北市板橋湳仔溝整治後，惡臭情況已經大幅改善。記者施鴻基／攝影
新北市板橋湳仔溝整治後，惡臭情況已經大幅改善。記者施鴻基／攝影
新北市板橋湳仔溝整治後，惡臭情況已經大幅改善，出口水附近出現大批的魚，但有的魚不時翻白肚。記者施鴻基／攝影
新北市板橋湳仔溝整治後，惡臭情況已經大幅改善，出口水附近出現大批的魚，但有的魚不時翻白肚。記者施鴻基／攝影
新北市板橋湳仔溝整治後，惡臭情況和景觀都已經大幅改善。記者施鴻基／攝影
新北市板橋湳仔溝整治後，惡臭情況和景觀都已經大幅改善。記者施鴻基／攝影
新北市水利局長宋德仁（右一）向市長侯友宜（左二）簡報。記者施鴻基／攝影
新北市水利局長宋德仁（右一）向市長侯友宜（左二）簡報。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜認為湳仔溝整治成敗關鍵是土城到板橋的汙水接管情況。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜認為湳仔溝整治成敗關鍵是土城到板橋的汙水接管情況。記者施鴻基／攝影

侯友宜 德仁

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