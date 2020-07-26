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游淑慧籲柯文哲硬起來 批中央規劃東湖社宅將帶災難

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員游淑慧呼籲柯文哲硬起來，質疑中央的社宅規劃。「你(蔡英文)的政績，我(東湖民眾)的災難！」圖／擷取自游淑慧臉書(引用自Google地圖)
北市議員游淑慧呼籲柯文哲硬起來，質疑中央的社宅規劃。「你(蔡英文)的政績，我(東湖民眾)的災難！」圖／擷取自游淑慧臉書(引用自Google地圖)

蔡英文總統拚社宅政績，國家住都中心規劃在北市東湖興建「東湖社宅」。北市議員游淑慧今天在臉書質疑，全國高達86萬戶空屋，閒置空屋無法有效被利用，「再蓋20萬戶社宅，瞎不瞎？」甚至營建署把腦筋動到內湖，而且是人口負擔爆量的東湖地區。將會帶給東湖民眾極大災難，「你(蔡英文)的政績，我(東湖民眾)的災難！」

游淑慧也呼籲柯市府、內湖立委高嘉瑜，硬起來，全面把關東湖社宅的興建預算、交通及都審。對於有議員反對東湖社宅興建。內政部次長花敬群表示，每個地區都有社會住宅需求，對於議員及地方居民東湖人口爆量、交通壅塞問題，花敬群表示，交通部與北市交通局都會針對交通影響評估，中央蓋任何專案住宅，也會與地方充分溝通，有任何意見，大家一起解決及處理。

花敬群說，目前東湖社宅的基地就是供住宅區使用，加上社宅也是青年人所迫切需要，且都市計劃的整體評估也是畫設為住宅，所以方向上，還是往興建社宅為目標，對於地方擔憂的交通等問題，未來會整體評估東湖地區的交通及相關改善。至於停車位題，未來也會在基地內，提估比目前停車場更多的空間，會與地方充分、理性溝通。

游淑慧說，營建署為達蔡英文的20萬戶社宅政績，規劃興建東湖社宅，但她問，興建社會住宅是實現居住正義的萬靈丹嗎？她反對營建署東湖社宅計畫。

游淑慧表示，這幾年興建社宅儼然成為「政治正確」支票，可是光是北市2.5萬戶社宅的興建及土地成本，就要耗資上千億元，後續維護管理費更是一筆龐大開銷；若要達成蔡總統的20萬戶，將更是「天價成本」。游認為，應省下百億、千億經費，直接提高租屋者的現金津貼，消化目前閒置空屋，才是更有效的做法。

游淑慧也說，「東湖地區容納得下更多人口嗎？」根據內湖都市計畫評估，內湖區可容納人口為30萬8000人，目前內湖區居住人口數已達到28萬7733人，內湖人口數已趨飽和。再加上內湖科技園區就業人口多達14萬人，使得內湖區實際活動人口，早已突破都市計畫的預設值。這次住都中心所規劃的內湖社宅更是位於台北市人口數已破8萬的「東湖地區」。

游淑慧說，甚至東湖社宅將位於東湖及樂康里，人口密度為每平方公尺26人及53人，遠高於台北市平均值。基地四週道路也狹窄、教育資源不足、生活機能擁擠。不遠處的主幹道，還是內湖容易壅塞的東湖路與康樂街。

另外，東湖社宅預定地的東湖國小，目前每學童享有校地面積，早已超過教育部頒訂之最低面積標準。東湖唯一的公幼東湖附幼109年度3到5歲專班，一般生正取29位，備取部分卻有高達151位，超額500％。2歲專班更是只有少的可憐的正取6位、備取100位，超額1600％。

游淑慧說，不論是從政策、都市計畫的人口、交通、教育等問題切入，東湖都不適合再興建社會住宅，否則對當地居民生活會有很大衝擊，對於前來居住的承租戶也不會有良好的生活品質，形成雙輸的局面，故建議住都中心重新尋找合宜的興建地點，發揮社會住宅最大的效用。

北市議員游淑慧今天在臉書質疑，營建署把社宅腦筋動到內湖，而且是人口負擔爆量的東湖地區，將會帶給東湖民眾極大災難。圖／擷取自游淑慧臉書(引用自Google地圖)
北市議員游淑慧今天在臉書質疑，營建署把社宅腦筋動到內湖，而且是人口負擔爆量的東湖地區，將會帶給東湖民眾極大災難。圖／擷取自游淑慧臉書(引用自Google地圖)

游淑慧 北市 蔡英文

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