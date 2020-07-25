新北兒藝節開幕 9公尺小飛象氣球好夢幻
新北市兒童藝術節今天在三重新北大都會公園開幕，將一路持續到8月16日。開幕秀請到剛歷火重生的紙風車劇團演出，他們帶來高9公尺的巨型小飛象氣球，引來小朋友一陣歡呼。此外，「熊猴森樂園」今天也正式全面啟動，大小朋友擠滿遊樂場。
新北市長侯友宜開幕時表示，為守護防疫成果，今年場地全拉到戶外舉辦，橫跨4個地點，時間長達近1個月，其中最令小朋友期待的，就屬今日全面啟用的「熊猴森樂園」堤坡滑梯，是市府送給孩子們的禮物。
兒藝節今年主題為「怪獸訓練場」，共有超過80場演出、30組藝術裝置及10種藝術體驗或活動。今天由紙風車劇團帶來「紙風車的魔法書」揭開序幕，逢周六、日都安排大型舞台表演，明天將有新象創作劇團，8月1日則有台灣特技團及YOYO哥哥姐姐，8月2日由如果兒童劇團帶來閉幕演出。
「熊猴森樂園」堤坡滑梯24小時不打烊，共有31座特色滑梯、100組遊樂設施，其中最長的38公尺滾輪滑梯，更是不可錯過必玩景點。
今年新北市兒童藝術節在新北大都會公園、市民廣場、府中商圈、鶯歌陶瓷藝術園區及線上遊戲虛擬場區等5大場區舉行，詳細活動訊息可上活動官網查詢http://www.newtaipei-summer.tw/。
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