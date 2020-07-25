新北擬設泰板輕軌解決交通不便 住戶盼站點要近才方便

新北市板橋浮洲地區人口數5萬人，卻被稱為「板橋最後一塊開發地」，當地老舊建物多、交通不便、巷弄狹小有公安疑慮，市議員劉美芳舉辦公聽會並邀集相關單位出席，有住戶提出希望把泰板輕軌的站點設置離合宜住宅近一些，捷運局表示，可依照居民需求進行研議。

浮洲都市計畫面積約103公頃，住戶人數約1萬人，轄內也有500多間工廠，都計在2002年2月發布實施，但因政府財源不足開發停滯，因採取區段徵收，在地民眾對開發方式有意見，至今未能辦理整體開發，區內各項公共設施多未開闢。

城鄉局表示，都市計畫開發方式經內政部審核通過後，仍維持區段徵收，原先在計畫範圍內的合法密集聚落原先無法排除，後來經修正後，大觀路一帶可不納入區段徵收範圍，可改為再發展區、往都更方向進行討論。針對工業區部分，城鄉局會跟經發局研議安置方案，內容尚未確定，但會朝向跟塭仔圳重劃區一樣，設置產業專用區，8月會再開第二次說明會。

至於汙水下水道接管問題，水利局表示，浮洲分為鐵路以北區段徵收區、鐵路以北、以南非區段徵收區3個部分，合宜住宅位在浮洲南區，無需區段徵收，水利局已針對南區開始施做管網工程，預計2022年4月完工，用戶接管設計工程預計從2022年起施工、2025年完工，可直接將用戶汙水直接從中央管線排除，不會再流到附近的湳仔溝造成惡臭。

浮洲地區交通不便，捷運局目前已將泰山至板橋路廊納入新北市捷運整體路網評估，並辦理可行性研究。有住戶提議，如要建設泰板輕軌，能否考量當地需求，將站點設置近一點，減少民眾舟車勞頓，捷運局回應，可設置在大觀路一帶或是中山國小，相關內容可再研議。