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北市勞局邀訪台北小菲律賓區 鴨仔蛋、通信行應有盡有
台北市中山北路三段座落「小菲律賓街區」，有異國美食、東南亞百貨用品店，還有信仰中心「聖多福天主堂」。台北市勞動局明上午10點將舉行「東南亞故事派對」活動，邀民眾走入「菲」常視角，不僅品嚐異國美食，也探訪移工周末生活圈。
台灣1992年開放移工來台，有8成菲律賓移工信奉天主教，信仰也成為他們在異鄉的依靠，「聖多福天主堂」成為北部移工周末聚集地，後來更有菲律賓神父派駐，提供祂加祿語（Tagalog）彌撒，有人的地方就會有消費需求，中山北路周邊商圈也因應而生，演變成「小菲律賓區」的異國樣貌。
現在提及「中山北路」，不再只有婚紗街、精品店，每到周末假期，東南亞移工也會來這消費，大型東南亞連鎖商店，如EEC、RJ Market進駐，除了販賣東南亞日用品與食品，也有匯款、郵寄包裹，甚至是購買機票的多樣化隱藏服務，金萬萬名城店也從舶來品店，如今成為複合式商場。
為了方便移工們閱讀，金萬萬名城內的招牌與標語還會以祂加祿語（Tagalog）標示，每到假日，走道會擺滿菲律賓菜舉凡美容院、按摩、服飾、3C產品、電話卡，甚至是網咖，各類生活需求都能滿足。
台北市勞動力重建運用處長葉琇姍表示，活動線上報名已額滿，民眾也可現場參與，明早會在捷運圓山站集合、分組，接著步行到「聖多福教堂」，將由專人介紹教堂歷史，接著走到EEC商店，再前往金萬萬百貨買菲律賓小吃，中午時分再帶回圓山周邊野餐，並帶動分享討論，提升民眾對東南亞移工的認識。
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