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影／公務員輕生因「未審先判」？柯P：家屬感受最真實

聯合報 / 記者楊凱竣陳煜彬／台北即時報導
台灣民眾黨首次黨員大會預定8月2日於桃園舉行，但報名人數不足，黨員大會恐面臨開不成的窘境，柯文哲坦言，「困難度蠻高的，不過我們盡力去做」。 記者陳煜彬／攝影
台灣民眾黨首次黨員大會預定8月2日於桃園舉行，但報名人數不足，黨員大會恐面臨開不成的窘境，柯文哲坦言，「困難度蠻高的，不過我們盡力去做」。 記者陳煜彬／攝影

遭控收賄的北市府建管處使用科助理工程員曾華崇輕生，台北市長柯文哲第一時間回應指媒體捕風捉影，北市府都發局長黃景茂昨(24日)更說是社會輿論「未審先判」，外界質疑市府試圖甩鍋。柯文哲今(25日)出席環南中繼市場開幕典禮，被問及此事回應，「家屬感受是最真實的」。他說當天去慰問家屬後，家屬指出許多與案情不相關的輿論都被灌到死者頭上，家屬對這件事相當不滿。至於下令連坐法，柯文哲強調許多東西積弊已深，有時候還是要用強硬手段來解決問題。

民眾黨黨員大會8月2號登場，不過身兼黨主席的柯文哲現在為黨員大會頭痛不已，因為根據政黨法規定，政黨至少每2年須召開黨員大會，而且黨員或黨代表必須要有過半人數出席，若連續4年開不成，將面臨政黨遭廢止備案。一旦民眾黨遭廢止，屆時5席不分區立委將會喪失資格。號稱有1.2萬名黨員的台灣民眾黨，最少要有3千人出席政黨大會。柯文哲身為黨主席，為了達標，不僅拍宣傳片號召黨員來參加，也下令要求立委們勤打電話動員。柯文哲表示，已經透過簡訊、電子郵件、電話甚至紙本郵寄，全力將黨員催出門參加。柯也坦言，以前台灣的政黨，從來沒有第一次黨員大會要這麼多人，困難度滿高的，但仍會盡力而為。

柯文哲 台灣民眾黨 北市

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