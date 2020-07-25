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北市府推動物之家改建 空間變大設施增多

中央社 / 台北25日電

北市動物之家因設備舊、空間小，且收容數增加，北市動保處規劃改建，先搬至中繼站再動工，新動物之家預定民國112年完工，除空間變大外，並新增美容室、民眾遊憩區等設施。

台北市動物之家流浪犬貓，近年因零撲殺政策，讓收容數量增加，且有園區內設備老舊等情形，台北市動物保護處為提升收容動物福利，規劃改建動物之家。

動保處長宋念潔今天說，動物之家採原址改建，並在鄰近內湖復育園區旁設中繼站，中繼站今年底動工，明年中旬完工，相關設備及浪犬、貓會陸續搬遷、進駐後，再著手拆除原動物之家建物。

她指出，動物之家新建工程預算為新台幣6億餘元，預定112年下旬完工，園區可使用空間會比原建物還多，初步規劃為地下一層、地上2層建物。

地下室為停車場及焚燒屍體區，一樓設犬貓美容室、民眾休憩區、浪浪回家故事館、生命互動教室等，後方為犬貓舍；2樓為醫療區及部分收容區，樓梯間增設坡道，讓犬貓更易上下樓。

她表示，動物之家改建完成後，可收容500隻犬、250隻貓，犬舍採小型隔間，以水泥牆區隔，讓犬隻比較不會受到干擾導致出現噪音。動物之家改建完工後會推動讓浪犬、貓盡快進入家庭及宣導生命教育理念，也期盼成為市民假日休憩及與浪犬貓互動地點。

動物之家 北市

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