新北需急難救助弱勢生可至四大超商溫飽 考慮納更多店

新北市教育局協助就讀新北市公立高中職及國中、小弱勢學生三餐照顧，暑假也不打烊。若學生遭逢家庭變故、需緊急救助，有「幸福保衛站」方案，與四大超商合作，可自行搭配的餐點，不讓孩子挨餓。另，教育局也擴大接洽八方雲集等店。

教育局從2013年起推動「幸福保衛站」，18歲以下學生若家裡突遭變故，不需要審核任何證件，只需填寫基本資料，即可至新北市境內7-11、全家、萊爾富和OK四大超商免費領取餐點，可選取主食餐點包含飯、麵、飯糰及麵包等及不含酒精飲料一份，以合計80元為原則，全天24小時可用。

為確保學生實際獲得溫飽，餐點須於店內食用完畢，後續由超商員工通報資料至新北市「高風險家庭服務管理中心」，啟動後續協助機制，目前計有2萬7千人受惠。

日前有民眾在餐飲連鎖店八方雲集看到門口有「幸福保衛站」貼紙，教育局秘書室主任吳宜真表示，目前八方雲集還在接洽中，沒有上線，由於八方是提供午、晚餐時段，且還需要建立通報機制，還需要一點時間。

除了幸福保衛站，針對弱勢生，還有上學時間或寒暑假到校的早餐「幸福晨飽」、周一到五低收入戶學童午餐補助，幸福晨飽每月約超過3萬名學生受惠，午餐卷則提供50元面額超商商品券，今年暑假結合全家、OK及萊爾富三大超商辦理，預計有6千名學生受惠。

烏來國民中小學一名溫姓學生在校表現優異，但學期中家中突遭變故，導師發現情況後立即通報學校緊急啟動輔導機制及校內仁愛基金，並協助申請低收入戶證明，順利於暑假前收到早、午餐券，不用擔心放假時沒有早、午餐可以吃。