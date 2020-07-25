網版印花業者偷排廢水 社子島排水溝染成橘黃色
台北市環保局日前接獲社子島居民檢舉區內大排內有不明顏色液體，大排水溝水體遭污染成橘黃色，在20分鐘內鎖定可能來源，發現是一家從事網版印花的業者，在自家場所後方牆壁鑿一個小洞，將清洗網版上水溶性塗料產生的紅、黃色污水，直接排放到場外後方側溝。
環保局指出，因污染事證明確，依水污染防治法直接告發，處違規行為人3萬元罰款並要求立即改善。
環保局說，前(23)日下午接獲社子島居民檢舉延平北路8段242巷內大排水溝水體遭污染成橘黃色，立即鎖定可能來源，並會同士林區清潔隊展開稽查。在20分鐘內，迅速查獲該巷內一家從事網版印花的業者，在自家場所後方牆壁鑿一個小洞，將清洗網版上水溶性塗料產生的紅、黃色污水，直接排放到場外後方側溝，再沿著側溝流到大排水溝，導致大排水溝水體變成橘黃色，綿延近60公尺。
稽查人員依污染現況進行採證，行為人坦承不諱，因污染事證明確，稽查人員決定依其違反水污染防治法第30條第1項第2款規定逕予告發，處3萬元罰款，現場並要求行為人立即停止作業，堵住排放口，防止污水再排出致污染環境。
環保局表示，該局已完成社子島未登記工廠之營業態樣普查並完全掌握，如有污染情事發生，在污染範圍內的可疑對象將立即遭鎖定稽查，以迅速打擊不法。該局呼籲社子島的業者，勿貪圖一時方便及存僥倖心態，隨意排放未經處理的廢(污)水污染水體，一經查獲將依情節輕重，處3萬以上300萬以下罰款。
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