網版印花業者偷排廢水 社子島排水溝染成橘黃色

台北市環保局日前接獲社子島居民檢舉區內大排內有不明顏色液體，大排水溝水體遭污染成橘黃色，在20分鐘內鎖定可能來源，發現是一家從事網版印花的業者，在自家場所後方牆壁鑿一個小洞，將清洗網版上水溶性塗料產生的紅、黃色污水，直接排放到場外後方側溝。

環保局指出，因污染事證明確，依水污染防治法直接告發，處違規行為人3萬元罰款並要求立即改善。

環保局說，前(23)日下午接獲社子島居民檢舉延平北路8段242巷內大排水溝水體遭污染成橘黃色，立即鎖定可能來源，並會同士林區清潔隊展開稽查。在20分鐘內，迅速查獲該巷內一家從事網版印花的業者，在自家場所後方牆壁鑿一個小洞，將清洗網版上水溶性塗料產生的紅、黃色污水，直接排放到場外後方側溝，再沿著側溝流到大排水溝，導致大排水溝水體變成橘黃色，綿延近60公尺。

稽查人員依污染現況進行採證，行為人坦承不諱，因污染事證明確，稽查人員決定依其違反水污染防治法第30條第1項第2款規定逕予告發，處3萬元罰款，現場並要求行為人立即停止作業，堵住排放口，防止污水再排出致污染環境。