快訊

「論文門」遭控影武者 中山大學校長沈痛回應

丈夫下班回家才發現 彰化資源回收婦被割脖倒血泊送命

環南中繼市場缺失？柯文哲：不敢說盡善盡美但改進很多

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
今年2月開始試營運的環南中繼市場，今天開幕，台北市長柯文哲上午前往參加開幕活動。記者楊正海／攝影
今年2月開始試營運的環南中繼市場，今天開幕，台北市長柯文哲上午前往參加開幕活動。記者楊正海／攝影

今年2月開始試營運的環南中繼市場，今天開幕，台北市柯文哲上午前往參加開幕活動，對於之前被批評空調不冷、排水等問題，柯文哲表示，不敢說盡善盡美，但改進很多。

柯文哲指出，環南市場可以三倍券，對於設施改善，柯說，收其實2月11日就開始進駐，過去5個月以來，因為這麼大規模的市場改建，在台灣是第一次，所以蓋完以後還陸陸續續在修整，很多地方在修，特別又撥了6000萬做軟體的改善，不敢說盡善盡美，但改進很多。

柯文哲上午參加開幕儀式後，參觀市場攤商。有攤商說，以前舊市場，民眾大多在門口就採買完，不太願意走進市場內，現在環境大幅改善，來採買的民眾會去市場內逛一逛。不過柯文哲參觀攤位時，仍有攤商抱怨生意不好，平時都沒有人來，今天是記者來現場才擠爆。

市場處表示，營運超過40年的台北市公有環南巿場，從民國88年起推動改建，105年在柯文哲任內啟動開工，歷經約3年時間，今年竣工，完成第一期改建(中繼市場)，全棟地下二層地上六層規劃為汽機車停車場、冰櫃、南北雜貨、生鮮賣場、熟食等區域，第二期改建工程則預計於112年3月完工。

中繼市場上午8時舉辦開幕典禮，邀請柯文哲前來見證市場改建歷程，柯文哲贈送象徵生意旺來的鳳梨、好彩頭，祝福攤商生意興隆、大吉大利，現場許多民眾搶購限量1000個開幕紀念福袋，還有加碼贈送電動機車、除濕機、吸塵器、電風扇、閹雞等好禮。

市場處表示，環南市場改建後導入新式營運模式及採買需求，硬體改善將停車空間納入考量，包括4樓至6樓規劃為停車場，可供740格停車格位供採買民眾停車使用，另為確保食材衛生安全將市場攤位重新規劃分區分類，1樓主要販售蔬菜、貝類及涼拌小菜，2樓主要販售肉品、漁產、雞鴨、豆干加工製品、五金雜貨及飲食類，並建立攤商完善的營業秩序、環境整潔及垃圾不落地等觀念，提供採買民眾乾淨舒適的購物空間。

柯文哲 北市 停車場

延伸閱讀

黨員大會開不成？柯文哲：以前台灣政黨沒要這麼多人

公務員涉弊「輿論未審先判」 柯文哲：家屬感受最真實

高雄市長補選今拚場 藍主席牌對上綠府院牌

建管處涉賄員工落水死亡 北市府啟動關懷

相關新聞

林口打造「台灣坎城」 二期招商投資240億

新北市府推動設置林口媒體園區，坊間稱為影視城，三井不動產、東森國際和三立影城昨天宣布進駐，預定2024年啟用，加上確定落...

網版印花業者偷排廢水 社子島排水溝染成橘黃色

台北市環保局日前接獲社子島居民檢舉區內大排內有不明顏色液體，大排水溝水體遭污染成橘黃色，在20分鐘內鎖定可能來源，發現是...

環南中繼市場缺失？柯文哲：不敢說盡善盡美但改進很多

今年2月開始試營運的環南中繼市場，今天開幕，台北市長柯文哲上午前往參加開幕活動，對於之前被批評空調不冷、排水等問題，柯文...

美食新天地／Foliage cafe 品嘗南洋餐點

喜好喝咖啡又想吃些餐點的人，不能錯過新北板橋剛開幕不久的Foliage cafe，這家位在市政府正對面巷弄內的咖啡廳，不...

台電變電所釋出空間 地方盼蓋公園、活動中心

台電在汐止設有橋東、茄苳、八連、南港、汐止5處變電所，土地面積達40公頃，供應台鐵、高鐵、捷運及北市用電，長期以來卻阻礙...

台電南港變電所改建 未來萬坪空地可活化

台電南港變電所位在新北市汐止工建路與中興路路口，使用年限已達50年，行政院前年核准改建計畫。立法委員沈發惠、賴品妤昨天邀...

林口招商開心 想到塞車「笑不出來」

新北林口爭取到大量投資，未來發展前景可期，但交通要道國道一號塞車噩夢讓當地民代坦言「爭取到投資卻笑不出來」，違規開單爆量...

身分證尾數1、2、6／兒童新樂園快閃優惠 百元玩整天

搶搭「藝FUN券」身分證尾數風潮，台北兒童新樂園推出快閃優惠，今、明兩天只要身分證尾數是1、2、6的「幸運兒」，出示證件...

美食新天地／「阿里媽媽」… 公館巷弄的平價南洋料理

台灣大學周邊有許多平價美食，隱身公館巷弄的「阿里媽媽」南洋料理，老闆李恆興是緬甸華僑，大學念的是台大地質系。畢業後他原想...

承包商跳票 萬華青年社宅2期停擺 影響600工人生計

高達18.95億元統包工程款的萬華青年社會住宅二期，得標廠商驚傳跳票，工程停擺。台北市議員應曉薇昨去工地會勘，要求市府以...

另類暑假作業／學童種菜當志工、鑽研古裝

暑假除了吃喝玩樂外跟寫暑假作業外，學生還能做什麼？北市2016年起廢除制式的寒暑假作業，改推自主學習，學校也融入主題教學...

新北特惠券搶手 加到5萬份

新北市長侯友宜昨天宣布，因新北配合三倍券加碼500換800登錄情況太踴躍，決定增加發放份數，從原本的1萬5千份增加到5萬...

熱門新聞

影／他大愛器捐來不及迎新生 女友抱女兒：爸爸是英雄

影／嘉義唯一產銷履歷認證蜂農 教你用手指辨真蜜

澎湖每天湧入上萬遊客衝擊用水 縣府盼居民裝水塔儲水

新北特惠劵增加到5萬份 民眾仍覺得不夠

影／合歡山銀河季 英仙座流星雨、雷雨胞奇景不斷

阻精華區發展50年 汐止變電所要改屋內化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。