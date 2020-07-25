環南中繼市場缺失？柯文哲：不敢說盡善盡美但改進很多

今年2月開始試營運的環南中繼市場，今天開幕，台北市長柯文哲上午前往參加開幕活動，對於之前被批評空調不冷、排水等問題，柯文哲表示，不敢說盡善盡美，但改進很多。

柯文哲指出，環南市場可以三倍券，對於設施改善，柯說，收其實2月11日就開始進駐，過去5個月以來，因為這麼大規模的市場改建，在台灣是第一次，所以蓋完以後還陸陸續續在修整，很多地方在修，特別又撥了6000萬做軟體的改善，不敢說盡善盡美，但改進很多。

柯文哲上午參加開幕儀式後，參觀市場攤商。有攤商說，以前舊市場，民眾大多在門口就採買完，不太願意走進市場內，現在環境大幅改善，來採買的民眾會去市場內逛一逛。不過柯文哲參觀攤位時，仍有攤商抱怨生意不好，平時都沒有人來，今天是記者來現場才擠爆。

市場處表示，營運超過40年的台北市公有環南巿場，從民國88年起推動改建，105年在柯文哲任內啟動開工，歷經約3年時間，今年竣工，完成第一期改建(中繼市場)，全棟地下二層地上六層規劃為汽機車停車場、冰櫃、南北雜貨、生鮮賣場、熟食等區域，第二期改建工程則預計於112年3月完工。

中繼市場上午8時舉辦開幕典禮，邀請柯文哲前來見證市場改建歷程，柯文哲贈送象徵生意旺來的鳳梨、好彩頭，祝福攤商生意興隆、大吉大利，現場許多民眾搶購限量1000個開幕紀念福袋，還有加碼贈送電動機車、除濕機、吸塵器、電風扇、閹雞等好禮。

市場處表示，環南市場改建後導入新式營運模式及採買需求，硬體改善將停車空間納入考量，包括4樓至6樓規劃為停車場，可供740格停車格位供採買民眾停車使用，另為確保食材衛生安全將市場攤位重新規劃分區分類，1樓主要販售蔬菜、貝類及涼拌小菜，2樓主要販售肉品、漁產、雞鴨、豆干加工製品、五金雜貨及飲食類，並建立攤商完善的營業秩序、環境整潔及垃圾不落地等觀念，提供採買民眾乾淨舒適的購物空間。