新北農創成果展今開幕 邀民眾探索農村魅力
新北市農業局與社會設計平台聯手推動農業創生計畫，今日舉辦「下一站，新北農創站！」新北夏日農創展開幕典禮，農業局表示，市府與新北在地團隊合作發展農產事業，跨領域導入政府部門、設計及業界資源，即日起至7月30日，民眾可來探索新北農村在地團隊的設計亮點、品牌及魅力。
「新北農業創生計畫」是全國首創以農業為基礎推動地方創生，展覽中展示農業創生方程式新概念，整合15個團隊、業界專家業師及專業設計師的三方跨域共創與創新，像是坪林青年茶業發展協會以印章概念結合「坪林」字樣打造專屬LOGO及主視覺；由金山汪汪地瓜園發起的北海創生青年論壇則以金山燭臺雙嶼特色搭配金黃色塑造「金山漫遊」LOGO及主視覺地圖，打造金山品牌形象。
新北市長侯友宜表示，地方農業的創生不僅是打造農產品牌，也創造讓年輕人回到故鄉打拚的機會。市府整合地方團隊、專家業師及設計師等不同領域者共同創新，為新北市農產品賦予新色彩、顛覆傳統印象、創造品牌識別，希望能有更多業者、年輕人加入，讓新北農產品有更多行銷機會。
展覽除了互動知識問答，也特別設計農創列車車票的互動式體驗，民眾只要蓋上團隊代表物印章就能參與抽獎，獎項包含小蜂互助所野蜂蜜組合、寧靜海香草園香草禮盒等多項農創商品，
農業局長李玟表示，農業局除了針對特色產業輔導，更透過設計及業師顧問輔導，與在地團隊合作產出農創商品及品牌識別，農產品不需再以原型產物銷售，顛覆大家對於農業想像，持續促成各種產業鏈串聯成形，良性循環增加在地工作機會，吸引人口返鄉帶動學校、家庭、社團、商店等形成聚落，逐步達到農業創生、地方創生的目標。
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