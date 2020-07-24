設計引入農業地方創生 新北小農生機盎然

新北市谷芳有機茶園精進包裝設計，展現新風貌。「雙溪注腳」結合山水元素設計識別標誌，依季節推出登山行動糧。農業局透過透農業創生計畫，活絡地方經濟展現翻轉產業的契機。

新北市府農業局與專業設計平台，聯手推動純以農業為主題的地方創生計畫，尋找15個團隊依所需資源輔導成長，今天在板橋大遠百展出新北農村在地團隊的設計亮點、品牌及魅力。

現場展出「小蜂互助所」野蜂蜜組合、寧靜海香草園香草禮盒、注腳雙溪友善食材淡蘭飯包、谷芳有機茶園碧螺春、蜜香紅茶等多項農創商品，包裝創意與設計特色，都有動人的故事。

谷芳有機茶園源自西元1871年，目前由返鄉青農第五代李昌峻、洪佳玉夫妻秉持與自然環境生態共存共榮的觀念經營。產品包裝由大女兒李昱萱及雙胞胎兒子李柏儒、李璟旻共同設計。

原包裝的蝸牛、蝴蝶、貓頭鷹、紅螢等，充滿童趣的意象。洪佳玉今天接受中央社記者訪問表示，設計理念企圖展現有機農業產地無汙染的生態。

透過新北農業創生計畫，將「設計」思維引入農村創生，谷芳茶園將設計原型與設計師曾筠菲溝通後，精進為簡潔明確的新包裝，將生態保育理念轉化為視覺，讓人印象深刻。

「注腳雙溪」工作室負責人簡淑慧告訴中央社記者，她的識別標誌（LOGO）融合雙溪溪水、有機葉脈、農產綠寶石，與設計師周家卉溝通後，推出自己的品牌形象。

農業局整合觀光、藝術及廚藝等產業，共創多贏。簡淑慧說，隨雙溪各季節搭配不同食材，與廚藝師吳月圓研發製作野薑花粽、淡蘭飯包。

簡淑慧說，淡蘭飯包的日照有機檸檬片、深耕園南瓜糕、太平小黃瓜、段木香菇、貢寮狸和禾水梯田有機米，打造雙溪著名的荷花造型飯包，是淡蘭古道最佳登山行動糧，也支持在地的小農產業。

包括三峽藍染的甘樂文創、復育水梯田的貢寮雞母嶺都參加展出，農業局長李玟表示，在地小農與團隊各自單打獨鬥較辛苦，新北農業創生計畫除活絡當地生活樣貌，也展現翻轉創新的軟實力，從農產事業形成產業，創造更多工作機會。