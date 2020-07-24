推童玩體驗 菁桐老街要整平鋪面搶商機

平溪區菁桐商圈為搭配三倍券觀光，推出兌換小額券消費的便民服務，也趁勢將在8/1推出射竹槍、踩高蹺等童玩闖關活動，由於老街鋪面不平狀況嚴重，市議員林裔綺服務處要求市府在八月份進行刨鋪工程，讓在地觀光更安全。

菁桐坑文化觀光發展協會理事長李溫泉表示，平溪區菁桐商圈自7/15發放三倍券開始，便搭配兌換服務，讓民眾得以將兩百、五佰的消費券換成十元的菁桐商圈小額券，便民服務頗受好評，尤其是當地人更多前來兌換消費了，第一梯次印的一萬多張小額券僅剩一千多張，接下來八月份，老街也想趁著暑假觀光推出「桐樂會童玩闖關」，有射竹槍、踩高蹺、騎木馬等體驗，希望重現在地人的兒時趣味。

菁桐里長鄭賢良表示，菁桐商圈活動多元，但十多年下來老街鋪面凹凹坑坑，不僅遊客一不留神容易跌跤，騎機車、腳踏車更是容易不穩，很感謝新北市議員林裔綺服務處邀請市府養工處、公所、里辦等單位辦理會勘，希望在八月份開始鋪面工程，降低民眾通行的危險。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，此次會勘將分兩部分進行改善，包括天燈派出所至公車站牌前的鋪面將刨鋪和水溝改善工程，老街內部也將針對部分較嚴重的坑洞做鋪平，並搭配原有磚面的色調，使鋪面整修更有一致性，也讓前來菁桐老街的觀光品質更加提升。