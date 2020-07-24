救難車也受阻 和美國小旁設鐵欄杆禁違停

貢寮區龍洞灣和美國小旁的九孔池附近，夏季接連幾週發生事故，但因為假日許多潛水客將汽車停在已畫黃網線的出入通道，導致救難車難出入，今(24)日區公所與相關單位會勘，將設立鐵欄杆禁止出入通道的違停狀況，也希望民眾自律，勿以自身方便影響水上救援。

貢寮區龍洞灣是出名的潛水勝地，但每年事故頻繁，暑假人潮多，最近和美國小旁的九孔池更是每週都發生意外，現場可看到充電器爆炸引發火燒車得殘骸，還有之前救難車為救溺水者而被遊客車輛、攤商堵住的擁擠情形，假日違規狀況更是翻倍嚴重。

龍洞社區發展協會理事長張志強表示，和美國小旁遊客常去的下水點，除了時有攤商販售的氧氣罐占據通道，出入口也被車輛擠得不容通行、迴轉，這樣的狀況可能導致救援車難以立即救難造成遺憾，因此今日公所與風管處等單位進行會勘，繼去年畫設黃網線後，今年將以鐵杆強行阻擋民眾違停，並搭配警員巡視，才能讓救難車出動時，得以拉開鐵杆值接進行下水搶救。

當地浮潛店老闆張晏良表示，浮潛店出借時也都呼籲遊客自律守法，勿影響他人觀光安全，想要減少自身危險，建議浮潛客盡量穿著救身衣或浮具、浮標，以節省力氣適當休息，而自由潛水者，則是要應該多加詢問當地人目前地理水文狀況，勿逞強冒險而造成遺憾。