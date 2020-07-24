快訊

女大生露下體「想紅」：女性的解放 要由女性自己決定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

救難車也受阻 和美國小旁設鐵欄杆禁違停

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區龍洞灣和美國小旁將設立鐵欄杆禁止出入通道的違停，以免影響救難車難出入。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區龍洞灣和美國小旁將設立鐵欄杆禁止出入通道的違停，以免影響救難車難出入。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區龍洞灣和美國小旁的九孔池附近，夏季接連幾週發生事故，但因為假日許多潛水客將汽車停在已畫黃網線的出入通道，導致救難車難出入，今(24)日區公所與相關單位會勘，將設立鐵欄杆禁止出入通道的違停狀況，也希望民眾自律，勿以自身方便影響水上救援。

貢寮區龍洞灣是出名的潛水勝地，但每年事故頻繁，暑假人潮多，最近和美國小旁的九孔池更是每週都發生意外，現場可看到充電器爆炸引發火燒車得殘骸，還有之前救難車為救溺水者而被遊客車輛、攤商堵住的擁擠情形，假日違規狀況更是翻倍嚴重。

龍洞社區發展協會理事長張志強表示，和美國小旁遊客常去的下水點，除了時有攤商販售的氧氣罐占據通道，出入口也被車輛擠得不容通行、迴轉，這樣的狀況可能導致救援車難以立即救難造成遺憾，因此今日公所與風管處等單位進行會勘，繼去年畫設黃網線後，今年將以鐵杆強行阻擋民眾違停，並搭配警員巡視，才能讓救難車出動時，得以拉開鐵杆值接進行下水搶救。

當地浮潛店老闆張晏良表示，浮潛店出借時也都呼籲遊客自律守法，勿影響他人觀光安全，想要減少自身危險，建議浮潛客盡量穿著救身衣或浮具、浮標，以節省力氣適當休息，而自由潛水者，則是要應該多加詢問當地人目前地理水文狀況，勿逞強冒險而造成遺憾。

貢寮 事故 違停

延伸閱讀

七堵停車場亂象 機車違停 汽車族跳腳

彰化北斗鎮違停熱點 將分段分區分價收費停車

平交道黃網線違停檢舉暴增 機車罰1.5萬、汽車3.4萬

守護大豹溪水域安全 新北消防空拍機巡查

相關新聞

阻精華區發展50年 汐止變電所要改屋內化

新北市汐止區大同路、中興路上的變電所，因在市中心的精華區，長期以來阻礙地方發展，立委沈發惠、賴品妤今(24)日召開說明會，50年的變電所要改建為屋內化，向地方說明，預計工期要到民國122年，至於屋內化將釋出上萬坪的土地，也建議活化利用。

員警也要消暑 淡水福佑宮捐30萬裝冷氣

炎炎夏日，飆出35度高溫，淡水媽祖廟福佑宮發現員警在派出所值班台執勤時，只靠一台電風扇抵擋酷熱，因此決定捐出30萬元，提供淡水警分局購置冷氣機，希望讓辛苦執勤的基層員警，也能夠在涼爽的環境中辦公。

農遊券使用熱烈 深坑農會超市忙備貨

雖然是平日，但深坑區農會超市出現了結帳排隊人龍，看一看許多人都拿著手機，原來是準備要使用農遊券抵用結帳，由於深農超市商品多元豐富，再加上農遊券必須跨區使用，所以除了鄰近的台北市或新店區民眾外，甚至還有遠從新竹而來的民眾。

救難車也受阻 和美國小旁設鐵欄杆禁違停

貢寮區龍洞灣和美國小旁的九孔池附近，夏季接連幾週發生事故，但因為假日許多潛水客將汽車停在已畫黃網線的出入通道，導致救難車難出入，今(24)日區公所與相關單位會勘，將設立鐵欄杆禁止出入通道的違停狀況，也希望民眾自律，勿以自身方便影響水上救援。

推童玩體驗 菁桐老街要整平鋪面搶商機

平溪區菁桐商圈為搭配三倍券觀光，推出兌換小額券消費的便民服務，也趁勢將在8/1推出射竹槍、踩高蹺等童玩闖關活動，由於老街鋪面不平狀況嚴重，市議員林裔綺服務處要求市府在八月份進行刨鋪工程，讓在地觀光更安全。

影／涉弊公務員輕生 柯P嘆媒體捕風捉影議員斥無能

台北市建管處涉收賄公務員曾華崇被發現陳屍南湖大橋下，台北市長柯文哲昨天(23日)晚間赴殯儀館表示哀悼，不過他受訪時表示媒...

南港變電所改建預計2032年完工 將騰出1.1萬空間活化

南港變電所位於新北市汐止工建路與中興路路口，因使用年限已達50年，行政院已在2018年核准同意改建計畫，立法委員沈發惠、...

打造台灣坎城 林口媒體園區東森、三立和三井宣布進駐

新北市府推動設置林口媒體園區，俗稱影視城，三井不動產、東森國際和三立影城今天宣布進駐，預定2024年啟用，加上先前確定落...

北市辦雙城論壇 侯友宜：暫無和中國大陸城市交流計畫

台北市長柯文哲日前以視訊跟上海進行雙城論壇交流。新北市長侯友宜表示，台灣疫情雖比多數國家舒緩，但全球疫情仍然往上飆漲，尤...

新隊員讓蛙調有「新手運」 北市動物園夏夜好熱鬧

台北市立動物園除了園內動物，也有許多野生動物，園方每月定期舉行野外蛙類調查，在晚上短短兩小時中，光在園區內就找到15種蛙...

新北特惠劵增加到5萬份 民眾仍覺得不夠

新北市長侯友宜今天宣布，因新北配合三倍券加碼500換800登錄情況太踴躍，決定增加發放份數，從原本的1萬5千份增加到5萬...

影／中部反空汙遊行 號召88節「為爸爸而走」

台灣健康空氣行動聯盟8月8日發起中部反空汙遊行，今年訴求「反空汙、抗暖化、顧健康」，爸爸節為爸爸健康而走，發起人葉光芃醫...

熱門新聞

知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

相傳陳永華興建 台南六甲龍湖巖佛祖還曾調解神界糾紛

環島艱辛 單親媽1天罵完1年分的髒話 難掩對兒子的愛

全國最美市場！台南新化果菜市場遷建工程獲國家卓越獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。