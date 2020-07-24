農遊券使用熱烈 深坑農會超市忙備貨

雖然是平日，但深坑區農會超市出現了結帳排隊人龍，看一看許多人都拿著手機，原來是準備要使用農遊券抵用結帳，由於深農超市商品多元豐富，再加上農遊券必須跨區使用，所以除了鄰近的台北市或新店區民眾外，甚至還有遠從新竹而來的民眾。

深農超市店長王國協指出從上週開始，就出現持農遊券購買商品的人潮，因此特別開設結帳專櫃，農會超市單日收取農遊券的金額就高達10萬元，只要是農遊券可購買的品項，幾乎一上架就會被搶空，尤其是農會自家品牌的商品，更是搶手。

民眾對著擺放白米和雞蛋的貨架，看了又看，盤算著如何花用農遊券才划算，店長王國協表示除了農遊券外，為了鼓勵民眾消費，配合北區農會超市，也歡迎民眾使用振興券，消費滿300元就能獲得摸彩券一張。

為了服務民眾，深農超市加派人力，加緊速度備貨補貨，而在這裏也提醒民眾，為了加快結帳速度，最好先將農遊券的QRCODE截圖，另外，也要注意能購買的商品項目為生鮮蔬果漁貨以及農會自由品牌商品，並且多點耐心和體諒，保持愉快心情讓自己買的開心。