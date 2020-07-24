員警也要消暑 淡水福佑宮捐30萬裝冷氣

炎炎夏日，飆出35度高溫，淡水媽祖廟福佑宮發現員警在派出所值班台執勤時，只靠一台電風扇抵擋酷熱，因此決定捐出30萬元，提供淡水警分局購置冷氣機，希望讓辛苦執勤的基層員警，也能夠在涼爽的環境中辦公。

淡水福佑宮主委 謝安棋表示，過去廟方一直以取之於社會，用之於社會的精神，辦理許多的公益捐贈，不只是捐助消防隊員，這次還要幫助辛苦的基層員警，用這筆經費希望來補強他們的冷氣設備。

淡水警分局長張國哲表示，這次非常感謝淡水福佑宮的幫助，能夠讓他們購置8台冷氣設備，讓員警有更好的環境公。其實在派出所門口，常常會有民眾到值班台詢問，因此進出頻繁，就算在辦公室有冷氣，距離值班台過遠，值勤員警一坐就是好幾個小時，都還是要準備一台電扇，而這次補足冷氣設備，希望能夠讓員警有個舒適的環境來為民服務。