員警也要消暑 淡水福佑宮捐30萬裝冷氣
炎炎夏日，飆出35度高溫，淡水媽祖廟福佑宮發現員警在派出所值班台執勤時，只靠一台電風扇抵擋酷熱，因此決定捐出30萬元，提供淡水警分局購置冷氣機，希望讓辛苦執勤的基層員警，也能夠在涼爽的環境中辦公。
淡水福佑宮主委 謝安棋表示，過去廟方一直以取之於社會，用之於社會的精神，辦理許多的公益捐贈，不只是捐助消防隊員，這次還要幫助辛苦的基層員警，用這筆經費希望來補強他們的冷氣設備。
淡水警分局長張國哲表示，這次非常感謝淡水福佑宮的幫助，能夠讓他們購置8台冷氣設備，讓員警有更好的環境公。其實在派出所門口，常常會有民眾到值班台詢問，因此進出頻繁，就算在辦公室有冷氣，距離值班台過遠，值勤員警一坐就是好幾個小時，都還是要準備一台電扇，而這次補足冷氣設備，希望能夠讓員警有個舒適的環境來為民服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言