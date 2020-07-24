阻精華區發展50年 汐止變電所要改屋內化

新北市汐止區大同路、中興路上的變電所，因在市中心的精華區，長期以來阻礙地方發展，立委沈發惠、賴品妤今(24)日召開說明會，50年的變電所要改建為屋內化，向地方說明，預計工期要到民國122年，至於屋內化將釋出上萬坪的土地，也建議活化利用。

在汐止中興路南港變電所改建屋內化說明會上，包括立委、議員及多位里長都出席參加，主要是因為這座在民國56年蓋的變電所已經超過五十年，這段時間大社后地區發展快速，這佔地上萬坪的變電所不但影響週邊居民生活品質，位處市中心精華區也阻礙地方發展。

立委沈發惠表示，因為變電所阻礙了大社后地區這五十年來的發展，而民國56年興建至今使用年限到了，因此，行政院在兩年前提出了相關的改善計劃，將佔地一萬四千坪的變電所室內化，室內化後可以縮小到3000坪，因此可以釋出一萬一千坪的土地，這在我們汐止中興路大同路的精華地段，未來土地的活化利用是今天開說明會最重要的目的。里民期待這裡有公園綠地、活動中心或是停車空間規劃。

立委賴品妤指出，行政院早已核定，那我們民意代表能做的就是這項計劃已經定出了期程，我們就是要監督改建有沒有在期程上，至於騰出的空間，大家都知道社后地區一直缺乏一個良好的公共遊戲空間，我們也希望藉由腹地的釋出，能夠有良善的休閒空間。

市議員張錦豪也建議，釋出的一萬坪土地，可以活化綠化，讓大人帶著小孩來能夠有一個很棒的公園，而市議員周玲也說，針對這塊地如何做完善有效的使用，在人口這麼密集的大社后地區，希望能夠做一個全齡化共融式的公園。

位在大同路、中興路上的南港變電所，供應南港、內湖等大半個大台北地區的電力，在施工同時必須繼續提供供電，所以得要分區域將設備做遷移，所以，施工期長達十年，改建計劃從露天改屋內，將採取先建後拆辦理改建，確保不斷電，預計民國122年完工。