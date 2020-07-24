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25日起北捷淡信線假日擴大開放大型寵物車搭捷運

中央社 / 台北24日電

北捷表示，自25日起，假日擴大開放大型寵物車進出淡水信義線各車站，台北車站及大安站除外。未來將以定期檢討開放區段方式，也評估其他路線開放的可行性。

台北捷運表示，自7月25日起，假日擴大開放尺寸長、寬、高總和介於176公分至210公分的大型寵物車進出淡水信義線各車站，台北車站及大安站除外。

北捷表示，大型寵物車僅計算座艙本體尺寸，不含支架及輪子，進站時前往車站詢問處購買1張「攜帶寵物車單程票」，每張新台幣80元，且人車合一、不限距離，不過僅限停放第一節及最後一節車廂，不得佔用無障礙空間，並依服務人員引導經由公務門進出付費區。

至於本體尺寸長、寬、高總和175公分以下的中、小型寵物車，於捷運營運時段中可比照一般隨身行李辦理，不限時段、車站、閘門進出，不須額外購票。

北捷指出，自今年1月起，於淡水信義線淡水站至中山站試辦旅客攜帶寵物車搭乘捷運獲好評。因此進一步開放進出淡水信義線共26個車站，未來將以定期檢討開放區段方式，亦評估其他路線開放的可行性，文湖線及環狀線除外。

北捷提醒，攜帶寵物搭乘捷運，須保持包裝完固，無糞便、液體洩露出疑慮，動物頭、尾及四肢均不得露出，每位購票旅客以攜帶1件寵物車（袋）為限。

寵物 淡水 北捷

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