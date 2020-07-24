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社宅營造商跳票影響600工人生計 北市：專案協助

中央社 / 台北24日電

北市萬華青年社宅第二期工程得標廠商豪昱營造傳跳票，北市都發局批准先停工。市議員接獲陳情，下游包商4個月未領到費用，間接影響約600名工人生計，要求市府專案處理。

北市府都市發展局副局長羅世譽今天表示，會成立專案小組專案協助，已跟市長柯文哲報告進度，社會住宅是北市府重要工程，會優先處理未清償、已施作未計價的工程。

國民黨台北市議員應曉薇今天前往萬華青年社宅第二期工程現場會勘，她說，承包萬華青年社宅的得標廠商豪昱營造公司傳跳票，出現財務危機，導致下游包商從今年2月至6月未收到工程款，影響約600名工人生計。

她說，市政府應以專案方式協助受害工人，且後續應要審慎了解得標廠商背景，並落實監督。到場的日祥里長鍾駿表示，下游包商無法請款，里民也擔心工地是否會出現安全問題，工人都愁眉苦臉，呼籲市府應想辦法解決。

一名下游包商指出，只在今年2月領到費用後續都無法請款，也間接影響工人生計。有廠商提及，因未收到款項，只能自行墊付，至今已付出約新台幣600萬元薪水。

萬華青年社會住宅二期工程統包工程款約19億元，得標廠商豪昱營造公司上個月傳跳票，台北市都發局近期先批准停工，要求豪昱公司在一個月內處理完畢，並另外找廠商接手工程。

北市 青年 社會住宅

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