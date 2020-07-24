南港變電所改建預計2032年完工 將騰出1.1萬空間活化

南港變電所位於新北市汐止工建路與中興路路口，因使用年限已達50年，行政院已在2018年核准同意改建計畫，立法委員沈發惠、賴品妤今舉辦說明會，除要求台電工程要如期完工，對於土地活化利用、施工管制、電磁波安全檢測等都要規劃並納入居民意見。

沈發惠及賴品妤今日邀集台電公司、新北市議員張錦豪、周雅玲及在地里長舉辦「南港一次變電所改建工程」說明會，南港變電所現為傳統屋外式變電所，考量建築物使用安全性，台電已將南港變電所列入「變電所整所改建一期專案計畫」，採先建後拆方式辦理改建，將原屋外式變電所改建為屋內式，以確保運轉安全，及確保供電範圍（南港區內科學園區、工業區、軍事重地等重要區域) 的供電品質。

南港變電所送電範圍包含新北汐止區、台诶南港區與部分內湖區用住戶，總計供電12.5萬用戶，工程將分為6階段進行施工，台電要先建設臨時開辦場，將原本的線路移至此處，再把移走原地的電力設備、拆除設備，變成空地後就可開始蓋新屋內變電所，再將機器設備與線路移置新變電所，確保安全無虞才會進行後續活化，工程預計在2032年底完工。

沈發惠表示，南港變電所占地約14207坪，依政院核定計畫內容，該變電所改建為屋內式後，地面設備量體大為縮減，其改建工程的建築物以變電所與備勤宿舍共構方式規劃，未來改建完成後可騰出土地空地約11665坪，幾乎多出82%土地空間供未來活化使用。

沈發惠指出，包括位於土城、中和地區的變電所，也都是從傳統屋外式改建成屋內式變電所。南港變電所長期影響該區居民生活品質，且有礙城市景觀，不利地方發展，且該路段是社后地區的交通要道，應改建至大同路一段249巷附近，台電應研議與評估，並在3個月內提出說明。且相關活化使用應重視當地居民意見，施工期間務必降低施工噪音、震動、粉塵等影響，規劃完善的交通管制，降低對當地衝擊，在進行變電所屋內化時，應一併檢討與推動高壓電塔地下化相關方案。