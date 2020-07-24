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後疫時代產業求生 北市辦9場產業座談擬白皮書

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

疫情衝擊各行各業，面對後疫情時代，各方思索如何振興、轉型。教育部體育署舉辦「2020運動產業發展國際研討會」，下午場邀集台北市柯文哲當引言人，柯文哲表示，北市下半年辦9場產業座談，其中一場就是針對運動產業，會再推出產業轉型白皮書。

根據財政部統計，台灣運動產業共有2834家，表示台灣相當有潛力，2017年台北世大運舉辦，遺憾沒有把運動產業在台灣拉開來，但隨著國人意識提高，以及身體健康需求，「國家要是很窮，大家不會想這個問題，有錢就會怕死想要去運動」這幾年運動產業提升起來。

柯文哲說，台北市努力辦國際運動，例如台北馬拉松，他也笑稱，如果沒有限制市區一年只能跑10場，可能每周都有人去路跑，他也題到，台北對新創運動產業有提供協助，比如台北熊讚電競隊，還有跟周杰倫合作「台北J戰隊」，以城市掛名，推廣電競運動。

柯文哲也說，要說「防疫、紓困、振興」，正確來講是「防疫、紓困、轉型」，在後疫情時代，社會模式一定會改變，北市府已展開9場產業座談，其中一場就是運動產業，邀集學者、專家討論產業轉型需求，之後會再寫出產業轉型白皮書。

柯文哲也提到，未來世界不知道會發生什麼事情，2003年發生SARS，當時大家都不知道SARS是什麼，過去醫院講究中央空調，後來才知道，中央空調會害死更多人，台灣疫後有了抵抗力，像鄰近的日、韓，當時沒有遭殃，現在就應付不來，面對後疫情時代，柯文哲表示，大家可以先思考，還有半年可以準備。

柯文哲 疫情 北市

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