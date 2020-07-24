新北林口媒體園區投資啟動 打造亞洲坎城娛樂

新北市林口媒體園區招商投資案今天啟動，透過三井、東森及三立集團，將匯聚新媒體、娛樂、商業與科技等跨領域影視休閒產業，盼望打造亞洲坎城，並創造1萬5000個工作機會。

林口媒體園區投資案啟動儀式，今天由新北市長侯友宜、台灣三井不動產董事長下町一朗、東森集團總裁王令麟、三立影城集團董事長張榮華、財政部國有財產署長曾國基等人共同參加。

新北市政府經濟發展局表示，招商案位於林口機場捷運A9站及中山高速公路林口交流道旁，由三井、東森、三立等3家公司投資逾新台幣240億元，預估創造1萬5000個工作機會，也是打造新北影視娛樂產業的重要里程碑。

媒體園區是新北市政府與國有財產署合作推動的公有土地招商案，曾國基致詞感謝侯友宜並指出，國有土地不買賣，但透過招商引資活化土地，也為國庫帶來豐沛收入，讓政府的疫情紓困方案可獲得財源支持。

下町一朗致詞表示，雖受到疫情衝擊，但現在周邊的三井OUTLET PARK營業額已突破去年同期記錄，這次投資將招商90間店鋪，在基地開發商場、美食娛樂設施、數位遊戲設施與多媒體互動體驗。

王令麟指出，希望打造園區為亞洲坎城，建構多功能展演中心、旅館、企業總部與商業設施。東森集團結合東森新聞雲、聲林之王等數位媒體優勢，導入人工智慧（AI）、物聯網（IOT）新科技的軟實力與硬體設施，創造影視音重要生活圈。

張榮華表示，要打造園區成為追星族與影視人才交流打卡基地，感謝被侯友宜「騙來投資」，他會打造超級攝影棚，並建構多功能展演實際場景。

侯友宜期盼新的娛樂產業模式，透過市府團隊集結相關資源，推動影視觀光產業，預估5年後，串聯影視演唱會、劇團表演、拍攝等所衍生的商業活動，甚至期盼今天在場的產業，繼續於周邊的新莊區、泰山區的重劃區加碼投資。