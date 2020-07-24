快訊

女童遭「噴槍灌體內慘死」 爸涉過失致死遭判1年10月

新北林口媒體園區投資啟動 打造亞洲坎城娛樂

中央社 / 新北24日電

新北市林口媒體園區招商投資案今天啟動，透過三井、東森及三立集團，將匯聚新媒體、娛樂、商業與科技等跨領域影視休閒產業，盼望打造亞洲坎城，並創造1萬5000個工作機會。

林口媒體園區投資案啟動儀式，今天由新北市長侯友宜、台灣三井不動產董事長下町一朗、東森集團總裁王令麟、三立影城集團董事長張榮華、財政部國有財產署長曾國基等人共同參加。

新北市政府經濟發展局表示，招商案位於林口機場捷運A9站及中山高速公路林口交流道旁，由三井、東森、三立等3家公司投資逾新台幣240億元，預估創造1萬5000個工作機會，也是打造新北影視娛樂產業的重要里程碑。

媒體園區是新北市政府與國有財產署合作推動的公有土地招商案，曾國基致詞感謝侯友宜並指出，國有土地不買賣，但透過招商引資活化土地，也為國庫帶來豐沛收入，讓政府的疫情紓困方案可獲得財源支持。

下町一朗致詞表示，雖受到疫情衝擊，但現在周邊的三井OUTLET PARK營業額已突破去年同期記錄，這次投資將招商90間店鋪，在基地開發商場、美食娛樂設施、數位遊戲設施與多媒體互動體驗。

王令麟指出，希望打造園區為亞洲坎城，建構多功能展演中心、旅館、企業總部與商業設施。東森集團結合東森新聞雲、聲林之王等數位媒體優勢，導入人工智慧（AI）、物聯網（IOT）新科技的軟實力與硬體設施，創造影視音重要生活圈。

張榮華表示，要打造園區成為追星族與影視人才交流打卡基地，感謝被侯友宜「騙來投資」，他會打造超級攝影棚，並建構多功能展演實際場景。

侯友宜期盼新的娛樂產業模式，透過市府團隊集結相關資源，推動影視觀光產業，預估5年後，串聯影視演唱會、劇團表演、拍攝等所衍生的商業活動，甚至期盼今天在場的產業，繼續於周邊的新莊區、泰山區的重劃區加碼投資。

侯友宜 林口

延伸閱讀

打造台灣坎城 林口媒體園區東森、三立和三井宣布進駐

北市辦雙城論壇 侯友宜：暫無和中國大陸城市交流計畫

李眉蓁論文涉抄襲 侯友宜：誠懇虛心道歉接受選民檢驗

東森國際多媒體園區 打造新北健康美麗新地標

相關新聞

不是P圖！圓仔妹在媽媽懷裡散發天使光芒原因曝光

大貓熊寶寶「圓仔妹」（乳名：柔柔）重回媽媽「圓圓」懷抱第3天，從台北市立動物園傳出的照片中，可見「圓仔妹」在媽媽懷中吃好...

南港變電所改建預計2032年完工 將騰出1.1萬空間活化

南港變電所位於新北市汐止工建路與中興路路口，因使用年限已達50年，行政院已在2018年核准同意改建計畫，立法委員沈發惠、...

打造台灣坎城 林口媒體園區東森、三立和三井宣布進駐

新北市府推動設置林口媒體園區，俗稱影視城，三井不動產、東森國際和三立影城今天宣布進駐，預定2024年啟用，加上先前確定落...

北市辦雙城論壇 侯友宜：暫無和中國大陸城市交流計畫

台北市長柯文哲日前以視訊跟上海進行雙城論壇交流。新北市長侯友宜表示，台灣疫情雖比多數國家舒緩，但全球疫情仍然往上飆漲，尤...

新隊員讓蛙調有「新手運」 北市動物園夏夜好熱鬧

台北市立動物園除了園內動物，也有許多野生動物，園方每月定期舉行野外蛙類調查，在晚上短短兩小時中，光在園區內就找到15種蛙...

新北特惠劵增加到5萬份 民眾仍覺得不夠

新北市長侯友宜今天宣布，因新北配合三倍券加碼500換800登錄情況太踴躍，決定增加發放份數，從原本的1萬5千份增加到5萬...

影／中部反空汙遊行 號召88節「為爸爸而走」

台灣健康空氣行動聯盟8月8日發起中部反空汙遊行，今年訴求「反空汙、抗暖化、顧健康」，爸爸節為爸爸健康而走，發起人葉光芃醫...

大量境外生返台又逢國旅振興 防疫旅館現供不應求危機

中央近日大幅開放境外生返台，其中光中國大陸在台應屆畢業生就近3500人，新北市府現有防疫旅館又因政府推動國旅而退出，屆時...

北市3條公車專用道 規畫延伸

北市現有15條公車專用道，為讓棋盤式公車專用道路網更完整，交通局計畫延伸重慶北路、羅斯福路，以及敦化南北路3條公車專用道...

土城立德路135巷社區 劃為更新地區

新北市都更處公告將土城區立德路135巷附近社區劃定為更新地區。社區經結構安全鑑定建議應立即補強或拆除重建，50住戶已決定...

高關懷生登玉山 首次跟媽說「愛你」

為幫助高關懷學生建立自信，新北教育局規畫登玉山冒險活動，歷經7天6夜，8位學生成功攻上海拔3千公尺，過程中除學習互助合作...

好學橘／K書、求教 生態門外漢 練成新專業

新北市73歲生態觀察者周先生退休後到處跑、到處學，迄今觀察生態17年，現在聚焦淡水河口生態觀察，極了解東方環頸鴴生態，儼...

熱門新聞

知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

新北垃圾丟來桃園亂象多 桃市評估試辦「隨袋徵收」

影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

相傳陳永華興建 台南六甲龍湖巖佛祖還曾調解神界糾紛

全國最美市場！台南新化果菜市場遷建工程獲國家卓越獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。