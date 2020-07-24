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圓圓育女手感好 親餵圓仔妹母乳

中央社 / 台北24日電

大貓熊寶寶「圓仔妹」（乳名柔柔）回到媽媽「圓圓」懷抱邁入第三天，「圓圓」心態已經比較放鬆、不會再把寶寶藏起來，也有親餵母乳、母女一起睡覺等，讓保育員鬆了一口氣。

台北市動物園今天表示，大貓熊寶寶「圓仔妹」（乳名柔柔）22日回到媽媽「圓圓」懷抱，至今已邁入第三天，保育員全日輪班觀察母女相處狀況。

第一天，「圓圓」護仔行為非常強烈，會特地與欄杆保持一定的距離，不像先前喜歡靠在欄杆上討摸摸，還會故意轉過身把寶寶遮起來，讓保育員很難觀察到「圓仔妹」的狀況。

經過6小時後，保育員必須將寶寶帶出來確認身體狀況，可是「圓圓」似乎不想這麼快就與寶寶分開，即使保育員端出「圓圓」最愛吃的蜂蜜想分散注意力，但只要寶寶一發出細微的聲響，「圓圓」就會迅速轉頭探視，讓保育員絞盡腦汁才找到空檔順利地帶出寶寶。

經測量體重，「圓仔妹」比交還媽媽前增加了21公克，以此推測寶寶應該有喝到媽媽的母乳。

23日依照預定的「還仔」計畫，將寶寶交還給媽媽的時間延長至10個小時，保育員從當天上午約9時30分左右，二度把「圓仔妹」還給媽媽，保育員觀察到「圓圓」經過與寶寶第一天的相處後，已經從「緊張媽媽」變成「淡定媽媽」了，感覺比較放鬆，不會再一直將寶寶藏起來。

此時保育員就有看見「圓圓」為「圓仔妹」哺乳，在當天下午近3時觀察到「圓仔妹」有從媽媽左一和右一的乳頭喝到奶，吸乳的時間長達10多分鐘、喝得津津有味。

第二天與媽媽相處的10個小時內，「圓仔妹」的體重增加了28公克。這兩天當中，保育員也持續觀察到「圓圓」數次用舌頭為寶寶舔舐肛周，刺激「圓仔妹」排便及尿尿，然後再將寶寶舔舐乾淨。母女倆吃飽喝足後，便舒服抱在一起睡覺。

動物園表示，「圓圓」能在短短的時間內快速找回育女手感，除了「仿仔」確實發揮功效外，「圓圓」強烈的母性，也讓保育員們鬆了一口氣。

圓仔 動物園

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