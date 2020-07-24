打造台灣坎城 林口媒體園區東森、三立和三井宣布進駐

新北市府推動設置林口媒體園區，俗稱影視城，三井不動產、東森國際和三立影城今天宣布進駐，預定2024年啟用，加上先前確定落腳林口的民視和TVBS，影視城已初具規模。市長侯友宜表示，希望在林口打造台灣坎城，用多元產業帶動新北甚至北台灣躍上國際都市舞台。

「新北影視盛典LINKOU」今天揭曉3家得標廠商，由「聲林之王」學員鄭可強、劉學甫與蕭名棻開場表演，三立主播李文儀擔任主持人。侯友宜、國有財產署長曾國基、立委洪孟楷、市議員蔡淑君及台灣三井董事長下町一朗、東森集團總裁王令麟、三立影城董事長張榮華都與會。

林口媒體園區是新北市府和國有財產署合推的公有土地招商案，緊鄰機場捷運A9林口站及林口交流道，是國際商務及旅客進出大台北重要門戶。1期由民視進駐，TVBS正在規畫；2期由台灣三井、東森及三立投資240億元打造，可創造1萬5千個就業機會；3期位在林口工一重劃區，規畫為支援、育成影視產業區。

曾國基說，國產署出土地、經發局出工出頭腦，類似的合作案在全台各地非常多，新北也在樹林、土城、林口、淡水、八里和新店推案，最大利益是龐大的權利金，可用來紓困或振興，今年約有500億元可入庫，光今天3家業者就提供50億多元。

下町一朗表示，2016年三井OUTLET開幕以來受到支持，今年業績一度受疫情波及，但近月營業額已經突破去年紀錄。去年12月獲選為投資人，未來將在園區興建樓地板9萬平方公尺的國際複合式商業基地。王令麟表示，東森集團很榮幸參與林口特區開發案，希望2024年年營業額可達1500億元。

「希望未來有機會再被騙一次」張榮華則說，2年前已經買桃園楊梅埔心40公頃土地要蓋台灣影視基地，但不知道為什麼還是被侯友宜騙來新北投資，未來以超級攝影棚概念，要在1萬4千坪土地上蓋樓地板面積8萬坪的建物，停車場、電梯和洗手間都會是拍戲場景，也可辦演唱會。