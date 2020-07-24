新隊員讓蛙調有「新手運」 北市動物園夏夜好熱鬧

台北市立動物園除了園內動物，也有許多野生動物，園方每月定期舉行野外蛙類調查，在晚上短短兩小時中，光在園區內就找到15種蛙類，園方也發現，只要有新隊員加入，就會出現「蛇類大爆發」的現象，也看到多種昆蟲、鳥類，甚至是白鼻心、大赤鼯鼠等哺乳類動物。

園方表示，每月第二個周五晚上，研究人員都會帶領志工，在動物園進行野外蛙類調查，透過野外調查，了解生物多樣性概況、物種分布、生長棲息環境和族群相對數量，也能了解物種概況。

每當日落後，園區裡的野生動物才正要開始活躍，園方說，7月蛙調共紀錄到：福建大頭蛙、腹斑蛙、貢德氏赤蛙、拉都希氏赤蛙、台北赤蛙、褐樹蛙、面天樹蛙、翡翠樹蛙等15種蛙類；龜殼花、赤尾青竹絲臭青公和紅斑蛇4種共10條蛇類；鉛山壁虎、黃口攀蜥和斯文豪氏攀蜥共3種蜥蜴，還有聽到領角鴞和黃嘴角鴞等鳥類的叫聲，也順便捕捉到43隻外來種斑腿樹蛙，準備要為園內的猛禽加好料。

園方也說，在蛙調路線野徑旁，放了許多注滿雨水的大小水桶，原本是進行樹穴蜻蜓行為觀察用的水桶，但在水桶裡住的卻不只是蜻蜓的幼蟲，還有許多蝌蚪、蛙類在這邊生活，某次還現場直擊到活力充沛的青蛙「太囂張」，誤入龜殼花攻擊範圍，慘遭毒牙伺候。