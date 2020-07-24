新北特惠劵增加到5萬份 民眾仍覺得不夠

新北市長侯友宜今天宣布，因新北配合三倍券加碼500換800登錄情況太踴躍，決定增加發放份數，從原本的1萬5千份增加到5萬份；另外中央補助新北安心旅遊補助4億元，前3周已經過半，預計最後1周可能會用完，市府也已經提出第2階段申請，避免振興國旅後續無力。

新北市搶搭振興三倍券商機，經發局推出紙本三倍券500元換800元特惠券，多出的300元經費由市府支應，可在市內38座公有市場及5座夜市使用，原本計畫發放1萬5千份，但開放登記不到1周，就超過7萬人登記，今天為止登錄人數已經直逼10萬，決定加碼。

經發局長何怡明表示，目前登錄發票消費額度已達8667萬元，加碼後會在全市29處據點發放，8月8日到14日發放1階段，29日到9月4日第2階段。

多數民眾依然認為不夠，他們表示，新北市有400萬人口，消費族群龐大，卻只提供5萬份，平均80人搶1份，實在不足，「10萬份或20萬份應該比較合理」；不過幸好還有抽獎等方案，如果中獎應該可以彌補領不到特惠券的遺憾。

另外，觀統旅遊局長張其強說，安心旅遊第1階段前3周分別花掉580萬元、690萬元及1150萬元，共2420萬元，已經超過中央補助的4千萬元一半，預計最後1周可能會使用達 80%甚至超過額度，觀旅局已申請第2階段補助，希望比照秋冬旅遊補助，讓國旅熱潮不至於冷卻。