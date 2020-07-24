全國亞洲機器人大賽首次直播比賽　中和高中拿下1銀1銅

全國亞洲機器人大賽在每年4至5月舉辦，但受新冠肺炎疫情影響，改為在規定時間舉辦線上直播比賽，新北市中和高中總計4隊參賽，成績分別為1銀1銅、第4名與佳作，校長柯雅菱表示，學生除了要準備段考、還要熟讀比賽規則及加強演練，最終靠著堅強的意志力完成比賽。

中和高中表示，受到新冠肺炎疫情影響，比賽規則與時間不斷異動，原先取消現場比賽改拍攝影片投稿，最後改為線上直播比賽，考驗指導老師與參賽學生的應變能力，過程中學生反覆修改機械結構與程式，除了一般表定的課後夜間培訓，經驗不足的高一學生也利用新課綱《自主學習時間》進行練習，抱著不留遺憾的堅持，不斷強化結構、微調程式以利提升操控性。

中和高中指出，由於《亞洲機器人大賽》首例以直播方式而非現場比賽，比賽規則不斷更新、補充，學生不僅要熟讀賽程規則、模擬演練、更要隨時應變調整後的賽制。在準備過程中，參賽學生要求周末加練的主動與積極，讓指導老師們的陪練更有效率，甚至比賽前後恰逢期末考日，學生即使是蠟燭兩頭燒，準備段考、衝刺練習，最終靠著堅強的意志力完成比賽。

參賽學生許思賢、邱禾瑋在比賽中拿下第二名，鍾昀佑、鄭彥麟成績第三名、林竑佑、莊梵琳、莊舒涵獲得第四名，李和豫、劉峻瑋、蕭楷彥等人獲得佳作。