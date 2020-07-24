影／中部反空汙遊行 號召88節「為爸爸而走」

台灣健康空氣行動聯盟8月8日發起中部反空汙遊行，今年訴求「反空汙、抗暖化、顧健康」，爸爸節為爸爸健康而走，發起人葉光芃醫生表示，當天下午3點在市民廣場集合，組成「零碳家族親子鐵馬隊」至台中市政公園，再步行到行政院中部辦公室，呼籲全民一起站出來反空汙。

多名醫師今天背著樹木、騎著鐵馬宣告8月8日遊行上街。6月下旬中火重啟2號燃煤機組，觸燃醫生團體怒火，約定8月8日上街「為爸爸而走」。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，八月八日也是八八風災的國難日，WHO已經預警全球每年700萬人死於空汙、目前全球加速暖化，極端氣候影響，全世界都面臨災難。