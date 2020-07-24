大量境外生返台又逢國旅振興 防疫旅館現供不應求危機

中央近日大幅開放境外生返台，其中光中國大陸在台應屆畢業生就近3500人，新北市府現有防疫旅館又因政府推動國旅而退出，屆時恐供不應求。新北市長侯友宜今天表要求觀光旅遊局要調整防疫旅館量能，也要把供應學生的價位控制好，不要造成學生太大負擔。

政府昨天核准959名境外生入境，其中新北有59名，目前香港已經要求重新戴起口罩，並取消政府臨櫃服務，顯示國外疫情依然緊繃。新北市今天為止有2690人檢疫，其中板橋、新莊、新店、中和及淡水都在300人左右，比前陣子的200人多出5成。

觀旅局長張其強說，政府允許3500名境外生返台，防疫旅館會比較緊張，目前新北在6行政區有8家防疫旅館、578房、391人入住，客房入住率約67%，但部分房間可能因整修等因素，只有28%可再入住，平均每天新增26人。

但國旅及觀光局推出安心旅遊，已經導致2家防疫旅館退出，改衝國旅，新北市正在尋求板橋、汐止新增4家旅館加入。張其強說，目前防疫旅館仍可供應，但境外生返台會面臨考驗，

不過政府提供每房每日1200元的補助共2億6千萬元已經用完，張其強希望政府持續補助，否則新北境外生59人全數入住，加上8月10日淡水大學還有60人要返台，其他學校也有15人，將造成供不應求的危機。