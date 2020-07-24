土城里長連續13年辦免費夏令營 開放報名就秒殺
新北市土城區柑林里長張育誠連續13年開辦免費兒童夏令營，活動包含手縫襪子娃娃、捏輕塑土、製作風鈴以及趣味帶動唱等，不但為孩子們創造滿滿的回憶，還可免費參加，5天課程也為家長省下近5000元費用，張育誠說看到孩子玩得開心，還會自動回營隊服務、照顧年紀較小的幼童，讓他感到非常欣慰。
現代科技發達，許多孩子從小便與3C產品、網路遊戲、社群媒體為伴，為讓孩子放下手機走出虛擬世界，學習多元智能與心靈成長，里長張育誠設計寒暑期趣味營隊，充實孩子們的精神生活，也感受人與人之間的溫暖，參與過的學員也會回隊服務，提升孩子們對家鄉的認同感。
張育誠說，寒暑假營隊除有許多藝術、手作、益智課程，更會安排運動、體適能及點心製作與文化參訪活動，尤其很多孩子捨不得吃自己親手做的點心，留著帶回家給爸媽品嘗，讓大人們很是感動。因寒假營接近年節，也會精心規劃生肖藝術創作、發財樹、慶元宵等課程，讓孩子們體驗常民文化生活，也將這些藝術創作變成家中最討喜的年節裝飾。
張育誠指出，夏令營、冬令營一直都非常搶手，坊間收費不住宿1天就約1千元，一期下來花費不少，為照顧里民放寒暑假之學童，並減輕家長負擔，營隊皆不收費，因此報名相當熱烈，一開放就秒殺。
參加營隊的張小朋友開心的說，很喜歡跟著台上老師一跳舞，跟里長一起做章魚襪子娃娃，希望寒假也可以來參加。
除了辦理寒暑期營隊，張育誠每年也結合宮廟資源發放里內國中、國小及績優才藝社團助學金，同時對於獨居老人、中低收入、清寒學童和弱勢家庭等，遇到需要急難救助時，主動即時關懷，給予幫助。
民政局長柯慶忠表示，張育誠是家族傳承第3位里長，也是連任四屆的里長，一家兩代三位里長為柑林里前後服務逾40年頭，張育誠事事為里民著想，盡心盡力並對里內弱勢族群關懷及照顧，服務熱忱深受里民肯定，曾獲特優里長表揚。
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