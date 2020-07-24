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不是P圖！圓仔妹在媽媽懷裡散發天使光芒原因曝光

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
吃飽喝足後，母女倆倒頭就睡，也能看出倆熊的「色差」。圖／台北市立動物園提供
吃飽喝足後，母女倆倒頭就睡，也能看出倆熊的「色差」。圖／台北市立動物園提供

大貓熊寶寶「圓仔妹」（乳名：柔柔）重回媽媽「圓圓」懷抱第3天，從台北市立動物園傳出的照片中，可見「圓仔妹」在媽媽懷中吃好也睡好，不僅親餵母乳相當成功，媽媽也時不時舔舐寶寶的肛周、身體，回保溫箱後，保育員也會替「圓仔妹」擦拭身軀，對比「圓圓」歷經風霜的模樣，寶寶在媽媽懷裡，兩熊明顯有「色差」，也讓園方笑稱這是來自「母性的光芒」。

「圓仔妹」重回媽媽身邊，園方發現，第一天「圓圓」護仔行為非常強烈，還會特地跟欄杆保持距離，和以前喜歡靠在欄杆上討摸的「圓圓」簡直判若兩「熊」，保育員要拍照、觀察「圓仔妹」時，「圓圓」還會故意轉身，把寶寶遮起來。

第一天相處6小時後，保育員準備將「圓仔妹」收回保溫箱照顧，但「圓圓」似乎不想這麼快就和寶寶分開，即使保育員端出「圓圓」最愛吃的蜂蜜，但只要寶寶一發出細微聲響，媽媽就會迅速轉頭看，最後保育員好不容易才找到空檔順利地帶出寶寶。經測量體重，「圓仔妹」比交還媽媽前增加了21公克，以此推測寶寶應該有喝到媽媽的母乳。

隔天，原方再將寶寶還給媽媽的時間延長至10個小時，保育員也發現，經過第一天相處後，「圓圓」已經從「緊張媽媽」變成「淡定媽媽」，也不會再一直將寶寶藏匿起來。下午14時49分，保育員也觀察到「圓仔妹」有從媽媽左一和右一的乳頭喝到奶，吸乳時間更長達10多分鐘，「圓仔妹」喝得津津有味，還能看到有母乳從嘴角滴出來。

第二天把「圓仔妹」收回後，一秤體重發現增加了28公克，這兩天保育員也持續觀察「圓圓」數次用舌頭為寶寶舔舐肛周，刺激「圓仔妹」排便和尿尿，再將寶寶舔舐乾淨，而在母女倆吃飽喝足後，倆熊舒服的抱在一起睡覺。

「圓圓」抱著寶寶，有時還會故意轉身，把寶寶藏起來。圖／台北市立動物園提供
「圓圓」抱著寶寶，有時還會故意轉身，把寶寶藏起來。圖／台北市立動物園提供
母女倆依偎入睡，睡得相當香甜。圖／台北市立動物園提供
母女倆依偎入睡，睡得相當香甜。圖／台北市立動物園提供
「圓圓」將寶寶緊抱在懷裡。圖／台北市立動物園提供
「圓圓」將寶寶緊抱在懷裡。圖／台北市立動物園提供

圓仔 母乳

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