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好學橘／K書、求教 生態門外漢 練成新專業

聯合報 / 記者魏翊庭／新北報導
73歲的周先生起初不了解生態，後來到處跑、到處學，觀察生態17年，如今聚焦淡水河口生態觀察，極了解東方環頸鴴生態。記者魏翊庭／攝影
73歲的周先生起初不了解生態，後來到處跑、到處學，觀察生態17年，如今聚焦淡水河口生態觀察，極了解東方環頸鴴生態。記者魏翊庭／攝影

新北市73歲生態觀察者周先生退休後到處跑、到處學，迄今觀察生態17年，現在聚焦淡水河口生態觀察，極了解東方環頸鴴生態，儼然成為退休後的新專業，他告訴自己和其他人「退休一定不要把自己關在家裡」。

周先生目前常到戶外觀察，也擔任荒野保護協會顧問。退休前他在太太開的幼兒園幫忙，退休後自己找樂子，約在17年前到十三行博物館擔任導覽志工，後來因為荒野保護協會在當地缺解說員，他加入後順勢觀察當地生態變化。

15年前他與荒野保護協會著手觀察挖子尾附近的水鳥「東方環頸鴴」，了解每年巢位變化等情況。一開始連鳥長什麼樣子都不知道，且東方環頸鴴的資料也少，他只能慢慢摸索出來。

一開始每年6月到8月觀察期熱得半死，8月也觀察不到巢數，只好往前推到3月開始蹲點，十多年累積的知識讓他更了解鳥類的習性，雖非學者出身，也被視為專家。

他翻閱書籍、找人問，哪邊有課他就去上，找螃蟹老師、鳥會老前輩討教，也參加紫斑蝶協會、原生植物協會，經常要往外縣市跑，將頂著大太陽勤跑戶外當作運動。

他的生態知識就這樣慢慢累積，總是笑著對其他人說「我年紀雖然大，但還算新秀」，遇到的專家也多傾囊相授。

「沒人是天才，要一直學。」他說，生態每年都在變化，不斷學習是觀察生態最有趣的地方，只要體力還行，就會繼續當個快樂的觀察家。

淡水河 幼兒園

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