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新北議會定期會閉幕 審議通過徵收汙水費等575件議案
新北市議會第3屆第3次定期會今天閉會，大會期間總計審議通過575件議案，其中今天剛三讀通過的「新北市汙水下水道使用費徵收自治條例」因考量新冠肺炎對國內各產業的衝擊，訂定明年1月1日起開始實行，另外今定期會中，「新北市市有財產管理自治條例」審議到第41條，將留待下個會期再行審議。
受到新冠肺炎疫情影響，新北市議會今年上半年度的定期大會延至5月15日開始，截至今日總計審議通過了575件議案，包含市府提案56案、議員提案517案及臨時動議2案，另市府函送備查案9案，其中「新北市住宅及都市更新中心自治條例」、「新北市汙水下水道使用費徵收自治條例」、「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」都在這次會期中完成三讀法定程序。
另外，「新北市市有財產管理自治條例」今日尚未審議完畢，條文總計有52條，將留待下個會期再行審議。在敲槌閉幕前，議長蔣根煌感謝全體議員的配合，與感謝市府及議會工作人員的辛勞，讓本次定期大會能順利閉幕。
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