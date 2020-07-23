終有穩定供水 深坑松柏山莊配水池啟用

深坑區土庫里松柏山莊新設配水池及加壓站於今（23）日正式啟用，由自來水公司葉陳萼副總經理主持，立委羅明才及深坑區長黃美華出席，採用15HP抽水馬達供水，並做24小時水量及壓力監控，啟用後可嘉惠深坑土庫里松柏街一帶約550住戶，穩定供水品質。

深坑區土庫里松柏街因地勢較高，因用水戶數逐年增加，老街觀光人潮，導致用水尖峰時松柏街有水壓較低情形，經立法委員羅明才及土庫里高太郎里長多次向自來水公司、深坑區公所、國有財產署等協調，爭取自來水公司編列2,500萬的工程預算，於深坑區土庫段土庫小段232地號國有土地新設加壓站及100噸配水池1座，並以自動監控設備管理供水壓力，讓土庫里松柏街550戶的居民，不會再缺水。

另因考量松柏街自來水管線老舊多年未更換，為避免新設加壓站及完成配水池，管線因加壓破裂，反而漏水造成水資源浪費，因此一併將松柏街全部1,800公尺老舊塑膠管改為延性鑄鐵管，用戶外線同時更新為不銹鋼管，重新鋪設瀝青混凝土，改善原有路面不平，嘉惠深坑在地居民。