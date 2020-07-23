三芝私房料理大公開 三和社區洛神花經濟

農村社區除推旅遊行程，讓遊客深度認識社區外，如何研發出專屬於社區的特色經濟才是一門訣竅，三芝區三和社區成員們做的蜜洛神花相當出名，一開始成員們並不看好，後來逐漸調整、研發出酸甜、脆口的口感，適合夏天開胃消暑，才穩定了三和社區走上洛神經濟這一條路。

新北小旅行，逗陣趣社區，不只是可以實地走訪社區中的景點秘境，還可以品嚐到道地的社區手作料理，三和社區理事長就實地示範教學，如何做出最適合夏天的酸甜蜜餞，蜜洛神蘋果，冰鎮吃、泡水變成飲料都很適合。

三和社區理事長劉秀鳳說，萬事起頭難，一開始社區民眾都不看好洛神花可以成為社區的經濟作物，在理事長埋頭苦做用力行銷，酸甜的口感終於不負期望深獲遊客喜愛，如今社區成員不但大多都會蜜洛神，還研發出多種水果醋以及宮燈旗活化而成的各式文創飾品，好玩、好吃又有趣。

一個社區的營造其實並不容易，而農村社區還要達到所謂的三生永續，生活、生產、生態更是困難，在三和社區裡，生產種植是農人的專業，而護生態則是轉換觀念也不難達成，至於生活生計就要仰賴將作物賦予經濟價值，多年社區營造下來，成員們也靠著脆口、酸甜的洛神花，逐漸發展出專屬於社區自己的洛神經濟。

三芝區長林慶豐表示，近來三和社區與福城社區的手作商品，不論是蜜餞、水果醋食品或是文創手作商品都跟著逗陣趣社區的活動，在區公所一樓服務台旁做靜態的展示，有興趣探訪社區的民眾可以先到公所看看展示，希望藉此吸引民眾報名社區探訪，親子一起來一趟不一樣的暑假旅行。