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逗陣「趣」社區 三芝輕旅行看古厝遊洗衣窟

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區有三和社區、福成社區推出一日遊路線，不但可以走訪未公開的秘境，還可以看古厝、遊洗衣窟的鄉村人文風情。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區有三和社區、福成社區推出一日遊路線，不但可以走訪未公開的秘境，還可以看古厝、遊洗衣窟的鄉村人文風情。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市後疫情時期，暑假進入旅遊高峰，除了輕、薄、短、小旅行路線，近來還多了走訪社區的深度旅遊，逗陣趣社區輕旅行可以選擇，三芝區有三和社區、福成社區推出一日遊路線，不但可以走訪未公開的秘境，還可以看古厝、遊洗衣窟的鄉村人文風情。

三和社區執行長江慶崇表示，後疫情時期，市府力推走訪社區的深度探訪，逗陣趣社區輕旅行，在三芝區有三和社區不但能夠景點漫步、品嚐貼近在地的美食，還有文化探索，公開鮮少人知的秘境，讓遊客在六十年以上的古厝拍出網美照。

在社區導覽解說下，民眾可以深度認識不同的社區，更加可以直接知道在地人都吃什麼美食以及未公開、只有在地人才知道的私房景點大揭秘，三和社區中的謝氏古厝就是少為人知的秘境，而福成社區的洗衣窟則是可以見到最道地的地方文化，看看以前民眾如何洗衣與生活。

三芝區長林慶豐說，台灣防疫有成，進入暑假的報復性旅遊高峰，三芝的社區也趁機推出多條一日遊路線，私房料理、景點全都不藏私大公開，有興趣的民眾可以關注逗陣趣社區網頁查詢各社區的旅遊行程，報名走訪新北市各地社區，細細探訪最深度、最貼近在地的人文風情。

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