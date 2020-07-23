三重五華公園成功蛻變 成安全遊戲好地方

新北市三重區五華公園最近變得煥然一新，不但公園入口處增設音樂意象的裝置藝術，兒童遊戲區也鋪設CP值高的人工草皮，而可食地景周圍，更設置了可以坐著休息的花台，大幅提升里民的休閒品質，也成為大人小孩安全的遊戲好地方。

新北市議員李坤城表示，三重區五華公園因為年久失修，設施變得老舊，經與五華里長張鴻銘積極爭取下，逐漸蛻變，繼去年公園入口處增設「吹薩克斯風的女孩」及「拉二胡的男孩」裝置藝術後，最近又完成兒童遊戲區人工草皮的鋪設，不僅讓整個景觀煥然一新

三重區五華里里長張鴻銘指出，公園內的兩塊可食地景，原本周圍只用磚頭圍起來，經常發生打翻意外事件，這次改造直接把它做成堅固的花台，不但安全美觀，也可供里民乘坐休息。

雖然五華公園的腹地不大，無法設置共融性遊戲場，但只要發揮巧思創意進行改造，一樣能成為老少咸宜的特色公園。