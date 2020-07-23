疑酷熱河中缺氧 汐止基隆河出現魚群暴斃

這幾天連續飆高溫，連魚也受不了了嗎？新北市汐止區基隆河在社后橋一帶，又出現大量死魚，發出的惡臭，民眾大喊受不了，新北市議員白珮茹馬上請市府進行清理，今(23)日工作人員坐船拿著魚網將死魚撈上來，第一天撈了幾百公斤，未來也持續清理中。

汐止中興路社后橋下，工作人員拿著魚網將一隻隻翻肚死魚撈進塑膠袋裡，打撈上來的魚大大小小都有，而往河面看去白色點點還是不少，經過的民眾說，早上散步經過聞到惡臭，發現基隆河裡有不少死魚，尤其這幾天天氣很熱，死魚曝曬後，真的很臭，這味道真的受不了。

中興里長蔡振國說，前一天就發現有幾隻死魚，以為沒什麼，結果一早來看發現一整排死魚，可能是上游一直流下來卡在中興路社后橋這裡，真的很臭，那這原因主要可能是基隆河沒有整治，水位太低，一直沒有整治，難怪都會有死魚。

市議員白珮茹說，擔心河川污染所以有請市府水利局進行打撈的作業，那其實每天夏天氣溫高溫的影響，都會讓中上游的魚因為天氣太熱缺氧死亡，太陽一曝曬，味道都會很重，尤其這幾天天氣又比較熱，所以，市府已經在進行清理，希望能夠趕快清除，讓環境可以更好，也不會因為惡臭引起民怨。