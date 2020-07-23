新北污水費徵收條例三讀通過 估家戶平均付費逾百元

「新北市污水下水道使用費徵收自治條例」趕在新北市議會本會期最後一天議程完成三讀，明定110年1月開徵，以每戶每月用水20到30度計算，家戶支出月增逾百元。

新北市議會第3屆第3次定期大會在今天進行最後一天三讀議案的二、三讀會。會中3讀通過「新北市污水下水道使用費徵收自治條例」，總計會期內共審議通過市府及議員､臨時提案等共575件提案，另有市府函送備查案9案。

新北市水利局表示，市府自民國86年起推動公共污水下水道建設、加速推動用戶接管工作，迄今接管率達65%，接管戶達104萬3000多戶，每年投入建設費用約新台幣30億元，設施營運及維護費約13億元。

水利局表示，經議會三讀通過條文中明定明年1月開徵，屆時將隨自來水水費附徵污水下水道使用費，每度用水附徵5元污水使用費，以每戶每月平均用水量20到30度計算，每戶每月平均約增加開支100元到150元。

水利局表示，污水下水道使用費開徵後，每年預計可為市庫增加約10.5億歲入，除可減輕市府財政負擔外，收取使用費也可做為後續污水下水道建設、設施營運及維護經費。