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台北地下街消防設備不足 北市府：8月底前改善

中央社 / 台北23日電

北市議員發現台北地下街消防設備屢次出現狀況，北市府經修繕後，仍有灑水設備、火警自動探測器數量不足。市場處今天表示，8月底前補足數量，其他消防設備皆已改善完成。

連接台北火車站的台北地下街消費人潮眾多，民進黨北市議員李建昌指出，台北地下街消防設備3次檢查不合格，遭罰後仍未改善，像室內排煙設備、安全梯進風排煙設備及火警自動警報設備都故障，嚴重違規。

他說，市場處後續編列預算執行「台北地下街防災改善工程」，工程在今年7月13日完工，但事隔多日，消防局派員複查及查驗竣工狀況時，卻發現新缺失，就是自動灑水設備灑水頭、火警自動警報設備探測器數量不足。

他要求，因工程涉及室內裝修，市場處應與建管處、消防局召開跨局處會議討論，並盡快改善2項新缺失，才能保障逛街民眾及攤商安全。

對此，市場處長陳庭輝接受媒體電訪時說，台北地下街的排煙、灑水等消防設備皆已改善完成，至於2項缺失是在查驗竣工時發現，8月底前會補足數量，不會影響台北地下街消防設備，且其餘消防設備已無其他狀況。

市場處日前發新聞資料提及，台北地下街消防設備更新改善工程，是配合機場捷運線連通道開通，經重新檢討防災計畫書後，決定辦理連續性工程，工程在7月13日已完工。

北市 機場捷運

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