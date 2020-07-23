影／圓仔妹重回媽媽懷抱 保育員得靠這招偷天換日

大貓熊寶寶「圓仔妹」出生第25天，與媽媽「圓圓」闊別一個月後，昨日終於重逢，母女倆初次見面，只見「圓圓」越過柵欄門，把在地上趴睡的「圓仔妹」叼起，用單手把「圓仔妹」抱入懷裡，舔舔寶寶的小腳，動作相當熟練，連保育員都誇讚，最後保育員要向「圓圓」取回寶寶時，「圓圓」還精神奕奕，最後是靠蜂蜜，才成功把「圓仔妹」拿回，再把「仿仔」放回「圓圓」身邊。

園方今日下午召開記者會，動物園發言人曹先紹表示，雖然2013年有將「圓仔」順利還給「圓圓」，但時過境遷，考量媽媽年齡、體能都不同，加上「圓仔妹」出生時，背上也被媽媽咬出一道2公分L型傷口，還仔前也針對「圓圓」、「圓仔妹」做各種沙盤推演，比如「圓仔妹」一開始吃好睡好，還要特別控制總進食量，體重不能太重，否則「圓圓」一把抱來，也會無法適應。

園方也循序漸進讓母女倆重逢，7月20日下午，先是把「圓仔妹」使用的毛巾拿給「圓圓」聞，同時將擦拭過「圓圓」身體的毛巾，墊在「圓仔妹」下方，讓母女熟悉彼此的味道，在安全距離下讓「圓圓」看得見寶寶。

隔天「奶媽組」，再把「圓仔妹」捧在手中，帶到產房外隔著欄杆讓「圓圓」近距離觀察，眼看寶寶發出叫聲，「圓圓」則舔了下寶寶。直到昨天，保育員把糞便塗在「圓仔妹」背上，打開房間門，讓「圓圓」走入產房，母女倆一見面，只見「圓圓」一把將寶寶叼起，放入懷裡，也舔了下肛周，刺激寶寶排便，過沒多久，保育員也聽到吸吮聲，「圓仔妹」回來保溫箱時，發現體重也增加了，代表寶寶有成功吸到母乳。

2013年「圓仔」與媽媽重逢時，「圓圓」看似相當亢奮，第二胎則顯得平淡。台北市立動物園動物組長陳玉燕笑著說，不確定「第一胎照書養，第二胎照豬養」，「圓圓」是有經驗的媽媽，當年母女重逢第一天，兩熊都累癱，這次母女會客時間一到，保育員想把「圓仔妹」取回，還得拿出蜂蜜引誘，才成功偷天換日。