新北今年最大徵才後天新莊登場 百家廠商提供逾4千職缺

新北市後天將在新莊舉行疫情迄今最大一場徵才活動「2020台灣就業通新北地區就業博覽會」，邀請上百家廠商提供4200個職缺，工作地點涵蓋北北基桃。佳格數位科技有限公司開出行銷總監月薪12萬8千元及軟體研發經理月薪10萬以上。也因應暑期工讀需求，提供超過1千個兼職工作機會。

新北市就業服務處預定下半年辦100場徵才活動，彌補上半年因疫情停辦的空檔，後天市府和勞動部合辦後疫情時期全國最大規模就業博覽會，上午10點到下午2點在新莊體育館登場。

其中華碩、宏碁、佳格數位、南亞等科技製造業36家最多，提供超過1400個職缺；餐飲業包括王品集團、古拉爵、鬍鬚張等，也有一般服務業及批發零售業等職缺，產業類別多元。王品集團見習襄理及廚藝助理等職缺月薪在3萬元以上；古拉爵儲備幹部月薪在3萬5千到3萬8千元間。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞動部提供經費及軟體支援，原本僅邀請70家廠商，後來擴大到100家，工作地點遍及北北基桃，但以新北最多。博覽會中規畫「主題館」提供「AR虛擬面試系統」及「VR徵才廠商職場環境體驗」，讓求職者模擬面試問答。

另外，也提供就業服務、職業訓練及創客基地專區，讓求職者能夠透過專業職涯諮詢、測評等方式釐清職涯方向。