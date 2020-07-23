109年度四健會露營大會 132名學員展現野炊、搭帳技巧

新北市109年度四健會露營大會暨作業組比賽，今在新北市農會文山農場登場，今年共有132位、來自21家農會的學員參加，齊心合作進行兩天一夜的野炊、搭營及農業闖關活動等，互相交流並體現團結精神。

四健會成立目的是以「從工作中學習」的精神來培養優秀農村青年，「四健」即是指「手、腦、身、心」4部分，代表「健全雙手、健全頭腦、健全身體、健全心胸」。

藉由雙手親自造錯，深刻思考、互相討論、實際紀錄方式，讓青少年透過活動學習農業知識及技巧、認識家鄉、了解在地人文風情，並將所學深根家鄉、回饋地方。

這次露營大會為農會四健會一年一度盛事，來自21家農會、共132位年齡9至24歲青少年進行野炊，讓學員發揮平日鍛鍊的野外生活技巧，現場也有小農鮮舖提供有機農產品作為野炊食材。

另外，此次活動也舉辦四健會作業組比賽，各農會派員報告參加作業組織的學習過程及心得感想，反思活動過程中所得到的經驗及收穫。

新北市農會理事長林溪水表示，此次活動除了早上的野炊與搭帳活動，晚上還有營火晚會，讓各農會成員互相交流，明天將舉辦11道農業闖關活動，考驗學員能力及知識技能，並展現四健會團結合作精神。