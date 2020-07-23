快訊

「Try共」時代：回應多元社會 合作住宅沒有理由缺席

中獎指南！威力彩狂飆25億 全台最會中頭獎縣市、3大星座曝光

109年度四健會露營大會 132名學員展現野炊、搭帳技巧

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
四健會學員現場野炊、搭帳等活動，現場還有小農鮮舖提供有機農產品作為野炊食材。記者胡瑞玲／攝影
四健會學員現場野炊、搭帳等活動，現場還有小農鮮舖提供有機農產品作為野炊食材。記者胡瑞玲／攝影

新北市109年度四健會露營大會暨作業組比賽，今在新北市農會文山農場登場，今年共有132位、來自21家農會的學員參加，齊心合作進行兩天一夜的野炊、搭營及農業闖關活動等，互相交流並體現團結精神。

四健會成立目的是以「從工作中學習」的精神來培養優秀農村青年，「四健」即是指「手、腦、身、心」4部分，代表「健全雙手、健全頭腦、健全身體、健全心胸」。

藉由雙手親自造錯，深刻思考、互相討論、實際紀錄方式，讓青少年透過活動學習農業知識及技巧、認識家鄉、了解在地人文風情，並將所學深根家鄉、回饋地方。

這次露營大會為農會四健會一年一度盛事，來自21家農會、共132位年齡9至24歲青少年進行野炊，讓學員發揮平日鍛鍊的野外生活技巧，現場也有小農鮮舖提供有機農產品作為野炊食材。

另外，此次活動也舉辦四健會作業組比賽，各農會派員報告參加作業組織的學習過程及心得感想，反思活動過程中所得到的經驗及收穫。

新北市農會理事長林溪水表示，此次活動除了早上的野炊與搭帳活動，晚上還有營火晚會，讓各農會成員互相交流，明天將舉辦11道農業闖關活動，考驗學員能力及知識技能，並展現四健會團結合作精神。

新北市農業局長李玟表示，農業是未來相當重要的產業，新北市擁有聞名全國的包種茶、綠竹筍、萬里蟹等農漁產品，期許未來有更多青年加入四健會，為新北農產業注入新活力，創造農產品更高價值。

來自21家農會的四健會學員現場進行野炊、搭帳等活動。記者胡瑞玲／攝影
來自21家農會的四健會學員現場進行野炊、搭帳等活動。記者胡瑞玲／攝影
新北市109年度四健會露營大會暨作業組比賽，今在新北市農會文山農場登場。記者胡瑞玲／攝影
新北市109年度四健會露營大會暨作業組比賽，今在新北市農會文山農場登場。記者胡瑞玲／攝影

露營 青年

延伸閱讀

聯合國大會9月召開 台灣推案論述納入防疫成就

沒有Switch 不再邊緣人！《動物森友會 口袋露營廣場》中文版手遊29日登場

高市議會大會閉幕 7月31日補選議長

年度「有好市集」秒殺「正面奶酥」、打卡夯店「昭和浪漫冰室」18人氣店大集合

相關新聞

第一次跟媽媽說「我愛你」 高關懷生登玉山表白淚崩

為幫助高關懷學生建立自信、正向人生觀，新北市教育局規畫「無毒人生，夢想成真」登玉山冒險活動，來自三所國中的8位高關懷學生...

湳仔溝抽水站邁向自動化 偵測河水漲退主動啓閉閘門

新北市政府從2016年起陸續更新老舊抽水站機組，目前已完成6座19機組更新工程，其中，湳仔溝抽水站及化成抽水站機電設備自...

運送安坑輕軌鋼軌 新北捷運局今起夜間將在新店封路

新北市捷運工程局正為安坑輕軌全力趕工，今天起到8月1日深夜10點到凌晨6點將封閉安祥路到僑信路間的安一路二段；下階段將封...

免費入場！台南蕭壟14倉藝術節 最夯實境遊戲都免費

暑期最強檔！今年暑假台南市蕭壠文化園區舉辦「蕭壠14倉藝術節」，自即日起至8月16日規畫一系列精彩藝文活動，全部免費進場...

車道即水道策略 基層：地下管線無法承載

新北市水利局昨天提出「車道即水道」策略，希望讓車道在強雨來襲時成為臨時水道，然後再慢慢宣洩排出，避免成災，但實務上卻引發...

新北病床數 拚5年增2072床

過去受限雙北同一醫療區域，醫療資源長期不均，新北市每萬人平均病床數全島最少，經前衛生署10年前修訂辦法才逐漸提升，新北市...

土城醫院開幕 服務4區120萬人

經過3個月試營運，新北市立土城醫院昨起正式營運，共規劃39個醫療專科、1058個病床，屬區域級教學醫院。市長侯友宜表示，...

抗極端暴雨 新北擬規畫「車道即水道」

新北市水利局長宋德仁昨天提出「韌性治水」概念，希望暴雨來襲時，能先透過城市或道路儲水先避免成災，並在雨勢結束20到30分...

北市「信義區的貧民窟」 興隆整宅B基地都更動工

位於台北市信義區精華地段、臨近君悅飯店的興隆整宅B基地，堪稱是北市「阿公級都更案」。逾半世紀的屋齡，早已老舊不堪，耗時2...

北市府只要系統性貪瀆 柯：一律連坐三級拔主管

台北市建管處人員爆疑長期收賄、包庇電梯檢測，遭檢調搜索，市長柯文哲下令採「連坐法」，撤換建管處長張明森、副處長史維斌等人...

發現13未爆彈 卯澳灣禁浮潛、出海

有潛水客20日在新北市貢寮區卯澳灣海底，發現13顆生鏽嚴重的未爆彈。因擔心發生危險，已圍起警戒區域，昨天軍方潛水人員現地...

YouBike2.0收費 北市：研議15分鐘級距

台北市YouBike2.0將在111年上路，台北市議員黃郁芬指出，因2.0的站點比1.0更密集，交通局預估民眾騎乘時間在...

熱門新聞

警民對峙！強拆南鐵最後拒遷戶 陳致曉哽咽：抗爭過程我們像個人

台南好禮月月抽 一周發票登錄逾5萬張金額近8千萬元

「全台最窮里」在桃園？ 鄭文燦澄清解密

南鐵今再取消強拆任務 陳致曉開心不了：他來我們再擋

設立案今通過 桃園將增建清大附醫和桃園亞東醫院

落實先建後遷 鄭文燦：航空城全區開工延至2024年10月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。