土城立德路社區今劃定更新地區 新北已劃定47處
新北市都更處今日公告，將土城區立德路135巷附近社區劃定為更新地區。都更處指出，該社區經結構安全鑑定結果為應立即補強或拆除重建，住戶已凝聚共識朝都更重建辦理，市府協助劃定更新地區，讓都更事業計畫送件門檻降低，有助加速都更推動。
土城區立德路135巷附近社區，面積約1616.59平方公尺，現況為地上5層建築物，共計有50戶，建築物已有鋼筋鏽蝕及梁柱龜裂等現象，經結構安全鑑定建議規劃補強或拆除重建，社區對於辦理房屋重建已有初步共識度，期藉由劃定為都市更新地區，降低都更事業計畫送件門檻，讓社區居民重建家園的道路更為快速順暢。
都更處總工程司李擇仁表示，位在板橋府中段的市長官邸都更案、中和保二總隊都更案都是類似案例，都是由市府協助劃定為更新範圍，如大陳社區、新莊老街、新莊體育場周邊，新店和平社區都是相關案例，目前板橋、新店等區都有海砂屋尚未重建，目前市府都在協助劃定為更新地區。
李擇仁表示，市府針對危老屋已協助劃定47處更新地區，經耐震能力詳細評估或經鑑定為海砂屋之建築物，皆為市府推動「都更三箭」行動策略優先對象，由都更推動辦公室同仁主動進入社區，與住戶面對面溝通協調、解說相關法令規定，針對社區問題，提出應對方案，讓社區住戶在安全第一的前提下應努力整合、凝聚共識以加速重建。
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